В отличии от большинства кафе и ресторанов многие петербургские кофейни в карантине продолжают работать навынос, а часть даже запустила доставку готовых кофейных напитков или зерна. О том, что происходит в индустрии «Собака.ru» расспросила Николая Готко – одного из пионеров спешелти-кофе в Петербурге, совладельца кофейной компании Bolshecoffee Roasters и пяти кофеен. А еще мы составили гид по лучшим кофейным доставкам от петербургских и московских обжарщиков.
Николай Готко: «Выручка в кофейнях Петербурга составляет 15-40% от обычного объема. Зато вырос спрос на кофе с молоком»
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Николай Готко / Фото: PIR-Coffee
О работе Bolshecoffee Roasters и ситуации с кофейнями в Петербурге
На сегодняшний день у нас в формате to go работают почти все наши заведения. Четыре кофейни – «Кофе на кухне», Bolshecoffee Roasters на Марата, работает «Больше кофе» в Александровском парке и «Обычные люди» на Петроградке. Обжарочное производство тоже работает, но загружено оно на 20 процентов от обычного объема. Сейчас увеличилось количество заказов кофе домой в несколько раз, но большое количество нашего кофе мы поставляли в кафе и рестораны, а сейчас они закрыты.
Ситуация у всех примерно одинаковая. Я могу говорить в целом, по всем кофейням Питера, не только нашим, потому что мы постоянно на связи с другими ребятами: сейчас в кофейнях от 15 до 40 процентов от обычного объема. Чаще – 15-20 процентов, 40 – 50 редкие исключения.
На сегодняшний день у нас в формате to go работают почти все наши заведения. Четыре кофейни – «Кофе на кухне», Bolshecoffee Roasters на Марата, работает «Больше кофе» в Александровском парке и «Обычные люди» на Петроградке. Обжарочное производство тоже работает, но загружено оно на 20 процентов от обычного объема. Сейчас сильно увеличилось количество заказов кофе домой в несколько раз, но большое количество нашего кофе мы поставляли в кафе и рестораны, а сейчас они закрыты.
Ситуация у всех примерно одинаковая. Я могу говорить в целом, по всем кофейням Питера, не только нашим, потому что мы постоянно на связи с другими ребятами: сейчас выручка в кофейнях составляет 15-40% от обычного объема, 40-50% — редкие исключения.
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Bolshecoffee Roasters
Как изменился спрос на кофе
Есть замечательная особенность: люди стали покупать больше кофе с молоком. Этому есть причина. Мы много общаемся с гостями: все дома пьют в основном черный кофе, потому что его легко готовить и соскучились по молочным напиткам – капучино, латте, и их различным вариациям. Большинство заказов сейчас – процентов 75, наверное, – это молочный кофе. В обычной жизни было совсем не так.
Очень сильно вырос спрос на кофейные гаджеты и кофеварки. Тоже по понятным причинам. А на оборудование для кофеен и ресторанов объем упал. Если не считать контрактов, заключенных до начала пандемии – упал до ноля.
Что будет со спешелти-кофейнями после кризиса
Современное общество уже сильно привыкло к хорошим продуктам, привыкло к определенному вкусу, но безусловно финансовый фактор стал сейчас особенно важен. Я уверен, что спешелти-кофейни никуда не денутся. Если раньше ты условно пил пять раз в неделю спешелти, то теперь будешь делать это три или два раза, например.
Также я думаю, в кофейнях появится больше альтернативных по цене предложений. Чтобы ты не шел в условный Coffix, а мог позволить себе выпить что-то подешевле в любимой спешелти-кофейне – какой-нибудь недорогой фильтр-кофе, например, возможно – у кого-то это будет эспрессо в двух вариациях.
Но все зависит от того, какая ценовая политика была изначально у кофейни: тем у кого цены были всегда высокие, нужно будет ломать голову, потому что эти заведения на какое-то время будут сильно некомфортны для многих людей.
Как готовить кофе дома
Готовить кофе дома можно любым способом, который вам удобен и к которому вы привыкли. Это могут быть как современные вещи, вроде аэропресса, воронки wilfa, бонавита, так и вполне себе традиционные – гейзерная кофеварка, френч-пресс. Хороший кофе можно заварить даже в чашке! То есть тут главный вопрос – какой у тебя кофе. Из невкусного – чуда не сделаешь. Можно только заниматься самообманом: и с помощью долгой варки, мелкого помола и других техник увеличивать плотность, или снижать кислотность. Я рекомендую покупать кофе в спешелти-кофейнях. Сейчас заведения сильно дорожат своей репутацией, так что нарваться на что-то некачественное почти невозможно.
Из тех способов, которые нравятся лично мне, я рекомендую аэропресс – это классика, и еще иммерсионные воронки. Это очень простые способы. Не нужно быть профессионалом, чтобы их освоить, но они позволяют получить вкусный напиток.
А вот эспрессо дома приготовить невозможно. Есть множество гаджетов, которые имитируют процесс. Но давайте будем честными: если бы все было так просто, зачем кофейням было бы покупать эти дорогущие машины и обучать бариста. Эспрессо – это совокупность факторов, помимо знаний и хорошего кофе, у вас должна быть очень хорошая кофемолка, с равномерным помолом, а также хорошая стабильная кофемашина. Все остальное – это не то. Так что за эспрессо точно стоит идти в кофейню. А вот черный кофе вполне можно сделать дома, главное выбрать хорошее зерно.
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Verle Garden
Где купить кофе с доставкой в Петербурге
«Собака.ru» выбрала семь отличных обжарщиков, которые доставляют кофе на дом
Sibaristica
Кофейня Sibaristica на Обводном канале – настоящая штаб-квартира кофейных гиков. Пространство вмещает в себя обжарочный цех, школу бариста и магазин, где можно купить собственные бленды команды, а также все необходимое оборудование. Доставка здесь тоже есть.
Где купить: Sibaristica
Mad espresso team
Северо-Западная кофейная компания открыла мини-сеть спешелти кофеен (помимо самой известной – на улице Маяковского, у них есть отделение в «Сити Молле» и на Василеостровском рынке) открыла уже три кофейни в разных районах города. В их инернет магазине можно заказть один из 11 видов свежеобжаренного кофе, который при желании можно заказать уже молотым, а также кофейные гаджеты и книги.
Где купить: Mad espresso team
BolsheСoffee Roasters
Пионеры спешелти-кофе в Петербурге и одна из самых продвинутых кофейных команд: у BolsheСoffee 5 собственных кофеен, большое обжарочное производство, магазин кофейного инвентаря и винный бар. В интернет-магазине можно заказать почти два десятка видов кофе для эспрессо, фильтра, альтернативной заварки, а также капсулы для Nespresso.
Где купить: BolsheСoffee
Coffee 3
Собственную службу доставки запустили и ребята из Coffee 3 – кофейни с собственной обжарочной станцией в кластере «Ленполиграфмаш». Предлагают 12 собственных блендов, а еще мерч и кофейный инвентарь.
Где купить: Coffee 3
Verle Garden
Очень атмосферная кофейня на Петроградской стороне и марка свежеобжаренного кофе. Помимо полутора десятков собственных готовых блендов Verle Rosters сотрудничают с ресторанами и кафе, предлагая эксклюзивные сорта. Кроме кофе в зернах и молотого – есть капсулы и дрипы.
Где купить: Verle Garden
Coffee Owl Roasters
Одни из главных московских обжарщиков работают и со многими петербургскими заведениями (например, с кофейней «Фильтр»). Доставка у них не такая быстрая: но зато работает по всей России.
Где купить:Coffee Owl Roasters
«Человек и пароход»
Еще один заметный московский проект, недавно пришедший в Петербург. «Человек и пароход» работают на Василеостровком рынке, а еще доставляют свой кофе по всему Петербургу. Ассортимент тут небольшой — всего несколько сортов, но зато есть и кофе в зернах, и в капсулах.
Где купить: «Человек и пароход»
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