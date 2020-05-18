Николай Готко: «Выручка в кофейнях Петербурга составляет 15-40% от обычного объема. Зато вырос спрос на кофе с молоком»

Как готовить кофе дома

Готовить кофе дома можно любым способом, который вам удобен и к которому вы привыкли. Это могут быть как современные вещи, вроде аэропресса, воронки wilfa, бонавита, так и вполне себе традиционные – гейзерная кофеварка, френч-пресс. Хороший кофе можно заварить даже в чашке! То есть тут главный вопрос – какой у тебя кофе. Из невкусного – чуда не сделаешь. Можно только заниматься самообманом: и с помощью долгой варки, мелкого помола и других техник увеличивать плотность, или снижать кислотность. Я рекомендую покупать кофе в спешелти-кофейнях. Сейчас заведения сильно дорожат своей репутацией, так что нарваться на что-то некачественное почти невозможно.

Из тех способов, которые нравятся лично мне, я рекомендую аэропресс – это классика, и еще иммерсионные воронки. Это очень простые способы. Не нужно быть профессионалом, чтобы их освоить, но они позволяют получить вкусный напиток.

А вот эспрессо дома приготовить невозможно. Есть множество гаджетов, которые имитируют процесс. Но давайте будем честными: если бы все было так просто, зачем кофейням было бы покупать эти дорогущие машины и обучать бариста. Эспрессо – это совокупность факторов, помимо знаний и хорошего кофе, у вас должна быть очень хорошая кофемолка, с равномерным помолом, а также хорошая стабильная кофемашина. Все остальное – это не то. Так что за эспрессо точно стоит идти в кофейню. А вот черный кофе вполне можно сделать дома, главное выбрать хорошее зерно.