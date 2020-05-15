С 19 по 21 мая пройдет серия гастрономических онлайн-ужинов

Нередко мы отправляемся в другие города и страны, чтобы оценить кулинарные изыски и попробовать местные специалитеты. Продолжать знакомиться с региональными кухнями можно и сейчас — даже не выходя из дома. Благодаря серии ужинов онлайн совершить гастрономическое путешествие по стране от Сочи до Новосибирска не так уж и сложно. И это путешествие продлится целых три дня: 19, 20 и 21 мая талантливые шеф-повара сразу из 6 российских городов — Сочи, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова и Екатеринбурга — встанут за виртуальную кухню Novikov School и будут готовить для всех присоединившихся гостей.

Организаторы позаботились и о том, чтобы участники могли лучше почувствовать контраст вкусов разных городов, а они и правда отличаются. Например, Черноморская кухня — очень самобытная благодаря смешению различных традиций и стилей. Сибирская кухня — уже давно не только про пельмени и вареники, но и про интересные сочетания, где почетное место отдается мясу. Так что было решено отказаться от стандартных подач и приготовить один ужин, но в новом формате: в первый вечер пара шеф-поваров и участники будут готовить закуски, во второй — основные блюда, а завершат серию десерты. Зарегистрироваться на ужин можно по этой ссылке.