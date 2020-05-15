С 19 по 21 мая пройдет серия гастрономических онлайн-ужинов

Гастрономическая культура развивается не только в Петербурге и Москве, а выдающиеся шефы живут и работают далеко за пределами столиц. С каждым годом это доказывают и демонстрируют все больше российских городов. В течение трех дней — 19, 20 и 21 мая — на базе Novikov School пройдет большой гастрономический онлайн-ужин с шеф-поварами из разных городов России, впервые в формате онлайн. Так что приглашены все!
Присоединиться к ужину и получить массу удовольствия можно всего за 1 рубль. Достаточно пройти регистрацию на сайте — и вам заранее пришлют подробные рецепты и списки ингредиентов, чтобы успеть подготовить все необходимое.
Нередко мы отправляемся в другие города и страны, чтобы оценить кулинарные изыски и попробовать местные специалитеты. Продолжать знакомиться с региональными кухнями можно и сейчас — даже не выходя из дома. Благодаря серии ужинов онлайн совершить гастрономическое путешествие по стране от Сочи до Новосибирска не так уж и сложно. И это путешествие продлится целых три дня: 19, 20 и 21 мая талантливые шеф-повара сразу из 6 российских городов — Сочи, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова и Екатеринбурга — встанут за виртуальную кухню Novikov School и будут готовить для всех присоединившихся гостей.
Организаторы позаботились и о том, чтобы участники могли лучше почувствовать контраст вкусов разных городов, а они и правда отличаются. Например, Черноморская кухня — очень самобытная благодаря смешению различных традиций и стилей. Сибирская кухня — уже давно не только про пельмени и вареники, но и про интересные сочетания, где почетное место отдается мясу. Так что было решено отказаться от стандартных подач и приготовить один ужин, но в новом формате: в первый вечер пара шеф-поваров и участники будут готовить закуски, во второй — основные блюда, а завершат серию десерты. Зарегистрироваться на ужин можно по этой ссылке.
Сочи представит Айдар Бакиров: сейчас он возглавляет кухню ресторанного комплекса DOM, до этого работал в лучших ресторанах Москвы — от «Пробки» Арама Мнацаканова до Uilliam's Вильяма Ламберти. В Ростове гостей «примет» Олег Колесниченко: за последние шесть лет он успел поставить кухню 11 ресторанов, но сейчас освоился в итальянском La Fabbrica. В Нижнем Новгороде встретит Иван Кузнецов, он не только руководит рестораном Ribs, где в меню встречается сразу три кухни мира: средиземноморская, паназиатская и русская. Иван еще и один из тех, кто отвечает за будущее ресторанной индустрии, так как возглавляет экзаменационную комиссию института пищевых технологий Нижнего Новгорода. Новосибирску не будет стыдно, потому что за него отвечает Павел Каледин — шеф-повар известного изакая-бара «Жан Хуан Лу». За спиной у Павла огромный опыт: он работал и стажировался в мишленовских ресторанах Франции и Испании. С онлайн-гастролями приедет и Эдуард Архипов — главный в екатеринбургских «Гастролях», где готовят вкусную и понятную сomfort food. Эдуард помог появиться и другим проектам, которые успели полюбить местные жители: ресторанам «Крабы, Гады и Вино» и «Сойка», а также кофейне «Энгельс». Все вкусы Казани раскроет Булат Ибрагимов — шеф-повар Artel bistro, который открылся только в прошлом году. За плечами у Булата — работа в Техасе, Москве и открытие других популярных казанских мест: гастробара «Квартира 63» и ресторана новой татарской кухни «Кама».
Каждый шеф каждой гастрономической пары выбрал авторское блюдо, которое наилучшим образом отражает современную кухню его родного региона. Закуску приготовит пара Сочи — Ростов-на-Дону, основное блюдо — Нижний Новгород и Новосибирск, а над десертом будут колдовать Екатеринбург и Казань.
Расписание ужинов:
19 мая. Закуски. 18:00—20:00
В меню:
Салат с гребешком, мочеными арбузами и сезонными травами (Олег Колисниченко, La Fabbrica, Ростов-на-Дону)
Брускетта с цыпленком, тапенадом из вяленых помидоров, с горчичным соусом и луком конфи (Айдар Бакиров, D.O.M, Сочи)
20 мая. Основные блюда. 18:00—20:00
В меню:
Утиная грудка с картофелем конфи, пюре из печеной тыквы и соусом из черной сливы (Павел Коледин, изакая-бар «Жан Хуан Лу», Новосибирск).
Говяжья вырезка с пюре из топинамбура с ароматом трюфеля, малиново-можжевеловым соусом и соусом из жженого сена (Иван Кузнецов, Ribs, Нижний Новгород).
21 мая. Десерты. 18:00—20:00
В меню:
Малина и соленый грейпфрут (Эдуард Архипов, «Гастроли», Екатеринбург).
Грушевый тарт с франжипаном (Булат Ибрагимов, Artel bistro, Казань).
Все рецепты из трехдневного онлайн-ужина появятся на сайте Novikov School после завершения проекта.
Фото: архивы пресс-служб, shutterstock.com
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