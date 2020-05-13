Полуфабрикаты из ресторанов – отличная альтернатива доставки готовой еды: свежие домашние круассаны или сырники можно быстро приготовить на завтрак, а пельмени, вареники и хинкали ручной работы – хороший вариант для обеда или ужина. «Собака.ru» нашла в Петербурге 16 ресторанов, где в период карантина наладили производство замороженной еды.
Где заказать замороженные круассаны, сырники, пельмени и пасту из ресторанов Петербурга
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«Банщики»
«Мечтатели»
Равиоли, сырники, овощные котлеты
Ресторан «Мечтатели» на набережной Фонтанки славится своими сырниками: а теперь их можно купить и в замороженном виде. В наборе – сразу 30 штук (1400 рублей), а еще соленая карамель и клюквенный соус. Также здесь можно заказать три вида итальянских пельменей равиоли – с утиным риетом (650 рублей), олениной (950 рублей) или бататом (650 рублей), а еще овощные котлеты (490-890 рублей).
Где купить: «Мечтатели»
«Банщики»
Пельмени, вареники, сырники, котлеты
Ресторан русской кухни «Банщики» недавно перезапустил доставку, сделав основной акцент как раз на полуфабрикатах. В числе самых практичных замороженных продуктов – три вида авторских пельменей с говядиной, олениной, омулем и треской (490-840 рублей), котлеты по-киевски (220 рублей), домашние сырники с малиной (340 рублей) и несколько видов вареников (290-480 рублей).
Где купить: «Банщики»
Petrov-Vodkin
Вареники и пельмени
На доставку снова начал работать и ресторан русской кухни Petrov-Vodkin. Шеф-повар Станислав Потемкин серьезно расширил ассортимент раздела «Лавка»: теперь в нем можно найти домашние соленья, колбасы, сало, тушенку, а еще три вида замороженных пельменей и вареников – с цыпленком (300 рублей), говядиной и свининой (450 рублей) и картофелем (250 рублей).
Где купить: Petrov-Vodkin
«Буше»
Круассаны, слойки, пельмени, паста
Кофейни-булочные «Буше» теперь тоже доставляют полуфабрикаты: домой привезут круассаны (160-320 рублей), рулеты с изюмом и ромом (164-328 рублей), слоеные булочки турнель с сыром и ветчиной (184-368 рублей), а еще самодельные пельмени и домашнюю пасту.
Где купить: «Буше»
Kuznyahouse
Выпечка, сырники, тортеллини, пельмени
В Kuznyahouse раздел «Лавка» с домашней кулинарией действует проктически с первого дня карантина: в нем ищите сырники (350 рублей), тортеллини с рикоттой (350 рублей) и куриные пельмени (250 рублей). А недавно в доставке появились и замороженные классические и миндальные круассаны (250-450 рублей) и улитки с яблоком (280 рублей) которые можно быстро и легко испечь дома.
Где купить: Kuznyahouse
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«Лепим и варим»
«Ферма Бенуа»
Пельмени и вареники
Ресторан «Ферма Бенуа» предлагает четыре вида вареников и пельменей: с вишней (310 рублей), творогом (330 рублей), а также уткой (440 рублей) и мясом (410 рублей). Помимо классической версии – пельмени делают и из специального безглютенового теста.
Где купить: «Ферма Бенуа»
«Они пожрать любят»
Пельмени «Лепим и варим»
Рынок выходного дня «Они пожрать любят», который теперь работает как сервис доставки, объединился с кафе «Лепим и варим» и теперь привозит 5 видов авторских пельменей, в том числе «Знаменитую креветку» в черном тесте (900 рублей), «Александр Сергеич» с белыми грибами (420 рублей) и «Итальянцы в России» – с курицей и пармезаном (540 рублей).
Где купить: «Они пожрать любят»
«Косуля»
Пельмени
Возможно лучшее, что готовит команда закусочной «Косуля», бара «Залив» и «Рбмочной в Бутылке» – это самолепные пельмени с бараниной (650 рублей), говядиной и свининой (490 рублей) и веганские с тыквой (300 рублей). Во время карантина – любые можно заказать домой в замороженном виде.
Где купить: «Косуля»
Grill Station
Пельмени
Самодельные пельмени продают и в ресторане Grill Station на Московском проспекте. Есть два вида – из мраморной говядины (550 рублей) и из индейки с куриным бульоном и сливками (450 рублей).
Где купить: Grill Station
«Свои слои»
Круассаны, хлеб, бриоши, выпечка
Петербургский стартап «Свои слои» специализируется на доставке замороженного хлеба, который можно быстро допечь в обычной духовке. Кроме того, здесь предлагают и другую замороженную выпечку: улитки с грецким орехом и маком (90 рублей), плетенку (150 рублей) и три вида круассанов – классические, шоколадные и ванильные (85-130 рублей).
Где купить: «Свои слои»
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«Счастье»
BeefZavod
Пельмени
При одном из лучших мясных ресторанов в городе работает собственное производство колбас, паштетов и других деликатесов. А еще здесь делают пельмени: классические с говядиной и свининой (600 рублей), только с говядиной (600 рублей), с бараниной (600 рублей), а также с мясом лося (600 рублей).
Где купить: BeefZavod
White Group
Хинкали, чебуреки, вареники, котлеты, пельмени
Большой выбор полуфабрикатов предлагает доставка ресторанного холдинга White Group (FermA, «ДеДа Хинкали», «Чайка»). Здесь есть и замороженные хинкали (280-472 рубля), и долма (672 рубля) и чебуреки (304 рубля), и вареники, и котлеты из мяса курицы, индейки, ягненка и судака.
Где купить: White Group
«Миндаль»
Вареники, чебуреки, пельмени, хинкали
Собственную кулинарную лавку открыла и шеф-повар Марина Наумова aka шеф Маруся. Выбор огромный: 7 видов вареников (450-1500 рублей), 5 видов чебуреков (700-1000 рублей), разнообразные пельмени и хинкали. Последних с чем только нет – есть и с мясом, и с рыбой, и с грибами и даже с клубникой и манго.
Где купить: «Миндаль»
«Бекицер»
Фалафель
Лавка есть в израильском стрит-фуд-баре «Бекицер»: здесь заказывайте ближневосточные пряности, основу для матбухи и иерусалимской смеси, колбаски для мергез и конечно – замороженный фалафель – действительно очень достойный (100 рублей).
Где купить: «Бекицер»
«Хачапури и вино»
Сырники, хинкали
Полуфабрикаты от «Хачапури и вино» – это фирменные сырники (197 рублей) и четыре вида хинкали – с бараниной (70 рублей), говядиной и свининой (60 рублей), сулугуни (65 рублей), а еще веганская версия – с вешенками (50 рублей).
Где купить: «Хачапури и вино»
«Счастье»
Тальятелле, равиоли, пельмени
В итальянском ресторане «Счастье» делают домашнюю пасту тальятелле – порция на двоих обойдется в 180 рублей, на большую компанию – в 360 рублей. Кроме того, здесь есть русские пельмени с мраморной говядиной (240-420 рублей) и их итальянский аналог – равиоли с моцареллой, рикоттой и сливочным сыром (260 рублей).
Где купить: «Счастье»
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