Где заказать замороженные круассаны, сырники, пельмени и пасту из ресторанов Петербурга

«Мечтатели»

Равиоли, сырники, овощные котлеты

Ресторан «Мечтатели» на набережной Фонтанки славится своими сырниками: а теперь их можно купить и в замороженном виде. В наборе – сразу 30 штук (1400 рублей), а еще соленая карамель и клюквенный соус. Также здесь можно заказать три вида итальянских пельменей равиоли – с утиным риетом (650 рублей), олениной (950 рублей) или бататом (650 рублей), а еще овощные котлеты (490-890 рублей).

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«Банщики»

Пельмени, вареники, сырники, котлеты

Ресторан русской кухни «Банщики» недавно перезапустил доставку, сделав основной акцент как раз на полуфабрикатах. В числе самых практичных замороженных продуктов – три вида авторских пельменей с говядиной, олениной, омулем и треской (490-840 рублей), котлеты по-киевски (220 рублей), домашние сырники с малиной (340 рублей) и несколько видов вареников (290-480 рублей).

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Petrov-Vodkin

Вареники и пельмени

На доставку снова начал работать и ресторан русской кухни Petrov-Vodkin. Шеф-повар Станислав Потемкин серьезно расширил ассортимент раздела «Лавка»: теперь в нем можно найти домашние соленья, колбасы, сало, тушенку, а еще три вида замороженных пельменей и вареников – с цыпленком (300 рублей), говядиной и свининой (450 рублей) и картофелем (250 рублей).

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«Буше»

Круассаны, слойки, пельмени, паста

Кофейни-булочные «Буше» теперь тоже доставляют полуфабрикаты: домой привезут круассаны (160-320 рублей), рулеты с изюмом и ромом (164-328 рублей), слоеные булочки турнель с сыром и ветчиной (184-368 рублей), а еще самодельные пельмени и домашнюю пасту.

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Kuznyahouse

Выпечка, сырники, тортеллини, пельмени

В Kuznyahouse раздел «Лавка» с домашней кулинарией действует проктически с первого дня карантина: в нем ищите сырники (350 рублей), тортеллини с рикоттой (350 рублей) и куриные пельмени (250 рублей). А недавно в доставке появились и замороженные классические и миндальные круассаны (250-450 рублей) и улитки с яблоком (280 рублей) которые можно быстро и легко испечь дома.

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