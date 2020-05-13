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Где заказать замороженные круассаны, сырники, пельмени и пасту из ресторанов Петербурга

Полуфабрикаты из ресторанов – отличная альтернатива доставки готовой еды: свежие домашние круассаны или сырники можно быстро приготовить на завтрак, а пельмени, вареники и хинкали ручной работы – хороший вариант для обеда или ужина. «Собака.ru» нашла в Петербурге 16 ресторанов, где в период карантина наладили производство замороженной еды.

  • «Банщики»

«Мечтатели»

Равиоли, сырники, овощные котлеты

Ресторан «Мечтатели» на набережной Фонтанки славится своими сырниками: а теперь их можно купить и в замороженном виде. В наборе – сразу 30 штук (1400 рублей), а еще соленая карамель и клюквенный соус. Также здесь можно заказать три вида итальянских пельменей равиоли – с утиным риетом (650 рублей), олениной (950 рублей) или бататом (650 рублей), а еще овощные котлеты (490-890 рублей). 

Где купить: «Мечтатели»

 

«Банщики»

Пельмени, вареники, сырники, котлеты

Ресторан русской кухни «Банщики» недавно перезапустил доставку, сделав основной акцент как раз на полуфабрикатах. В числе самых практичных замороженных продуктов – три вида авторских пельменей с говядиной, олениной, омулем и треской (490-840 рублей), котлеты по-киевски (220 рублей), домашние сырники с малиной (340 рублей) и несколько видов вареников (290-480 рублей).

Где купить: «Банщики»

 

Petrov-Vodkin

Вареники и пельмени

На доставку снова начал работать и ресторан русской кухни Petrov-Vodkin. Шеф-повар Станислав Потемкин серьезно расширил ассортимент раздела «Лавка»: теперь в нем можно найти домашние соленья, колбасы, сало, тушенку, а еще три вида замороженных пельменей и вареников – с цыпленком (300 рублей), говядиной и свининой (450 рублей) и картофелем (250 рублей).

Где купить: Petrov-Vodkin

 

«Буше»

Круассаны, слойки, пельмени, паста

Кофейни-булочные «Буше» теперь тоже доставляют полуфабрикаты: домой привезут круассаны (160-320 рублей), рулеты с изюмом и ромом (164-328 рублей), слоеные булочки турнель с сыром и ветчиной (184-368 рублей), а еще самодельные пельмени и домашнюю пасту.

Где купить: «Буше»

 

Kuznyahouse

Выпечка, сырники, тортеллини, пельмени

В Kuznyahouse раздел «Лавка» с домашней кулинарией действует проктически с первого дня карантина: в нем ищите сырники (350 рублей), тортеллини с рикоттой (350 рублей) и куриные пельмени (250 рублей). А недавно в доставке появились и замороженные классические и миндальные круассаны (250-450 рублей) и улитки с яблоком (280 рублей) которые можно быстро и легко испечь дома.  

Где купить: Kuznyahouse

  • «Лепим и варим»

«Ферма Бенуа»

Пельмени и вареники

Ресторан «Ферма Бенуа» предлагает четыре вида вареников и пельменей: с вишней (310 рублей), творогом (330 рублей), а также уткой (440 рублей) и мясом (410 рублей). Помимо классической версии – пельмени делают и из специального безглютенового теста. 

Где купить: «Ферма Бенуа» 

 

«Они пожрать любят»

Пельмени «Лепим и варим»

Рынок выходного дня «Они пожрать любят», который теперь работает как сервис доставки, объединился с кафе «Лепим и варим» и теперь привозит 5 видов авторских пельменей, в том числе «Знаменитую креветку» в черном тесте (900 рублей), «Александр Сергеич» с белыми грибами  (420 рублей) и «Итальянцы в России» – с курицей и пармезаном (540 рублей).

Где купить: «Они пожрать любят»

 

«Косуля»

Пельмени

Возможно лучшее, что готовит команда закусочной «Косуля», бара «Залив» и «Рбмочной в Бутылке» – это самолепные пельмени с бараниной (650 рублей), говядиной и свининой (490 рублей) и веганские с тыквой (300 рублей). Во время карантина – любые можно заказать домой в замороженном виде.

Где купить: «Косуля»

 

Grill Station

Пельмени

Самодельные пельмени продают и в ресторане Grill Station на Московском проспекте. Есть два вида – из мраморной говядины (550 рублей) и из индейки с куриным бульоном и сливками (450 рублей).

Где купить: Grill Station

 

«Свои слои»

Круассаны, хлеб, бриоши, выпечка

Петербургский стартап «Свои слои» специализируется на доставке замороженного хлеба, который можно быстро допечь в обычной духовке. Кроме того, здесь предлагают и другую замороженную выпечку: улитки с грецким орехом и маком (90 рублей), плетенку (150 рублей) и три вида круассанов – классические, шоколадные и ванильные (85-130 рублей). 

Где купить: «Свои слои»

  • «Счастье»

BeefZavod

Пельмени

При одном из лучших мясных ресторанов в городе работает собственное производство колбас, паштетов и других деликатесов. А еще здесь делают пельмени: классические  с говядиной и свининой (600 рублей), только с говядиной (600 рублей), с бараниной (600 рублей), а также с мясом лося (600 рублей).

Где купить: BeefZavod

 

White Group

Хинкали, чебуреки, вареники, котлеты, пельмени

Большой выбор полуфабрикатов предлагает доставка ресторанного холдинга White Group (FermA, «ДеДа Хинкали», «Чайка»). Здесь есть и замороженные хинкали (280-472 рубля), и долма (672 рубля) и чебуреки (304 рубля), и вареники, и котлеты из мяса курицы, индейки, ягненка и судака.

Где купить: White Group

 

«Миндаль»

Вареники, чебуреки, пельмени, хинкали

Собственную кулинарную лавку открыла и шеф-повар Марина Наумова aka шеф Маруся. Выбор огромный: 7 видов вареников (450-1500 рублей), 5 видов чебуреков (700-1000 рублей), разнообразные пельмени и хинкали. Последних с чем только нет – есть и с мясом, и с рыбой, и с грибами и даже с клубникой и манго.

Где купить: «Миндаль»

 

«Бекицер»

Фалафель

Лавка есть в израильском стрит-фуд-баре «Бекицер»: здесь заказывайте ближневосточные пряности, основу для матбухи и иерусалимской смеси, колбаски для мергез и конечно – замороженный фалафель – действительно очень достойный (100 рублей).

Где купить: «Бекицер»

 

«Хачапури и вино»

Сырники, хинкали

Полуфабрикаты от «Хачапури и вино» – это фирменные сырники (197 рублей) и четыре вида хинкали – с бараниной (70 рублей), говядиной и свининой (60 рублей), сулугуни (65 рублей), а еще веганская версия – с вешенками (50 рублей). 

Где купить: «Хачапури и вино»

 

«Счастье»

Тальятелле, равиоли, пельмени

В итальянском ресторане «Счастье» делают домашнюю пасту тальятелле – порция на двоих обойдется в  180 рублей, на большую компанию – в 360 рублей. Кроме того, здесь есть русские пельмени с мраморной говядиной (240-420 рублей) и их итальянский аналог – равиоли с моцареллой, рикоттой и сливочным сыром (260 рублей). 

Где купить: «Счастье»

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Саша Иорданов,
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