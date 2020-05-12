Банановый хлеб – самое популярное блюдо эпохи коронавируса. Рассказываем, как так вышло

Шеф-повар Bio My Bio

Банановый хлеб – традиционная американская выпечка, также он очень популярен в Австралии. Говорят, что домохозяйки начали использовать для готовки перезрелые бананы, чтобы не выбрасывать их – так и появился банановый хлеб. Существует даже День бананового хлеба – 21 января.

Его можно достаточно просто и быстро испечь, все продукты доступны. В условиях карантина в семьях стали больше готовить и часто привлекают к этому детей, банановый хлеб – отличный вариант дляэтого. И, конечно, это очень вкусное блюдо, которое поднимет настроение и отвлечёт от грустных мыслей!

Главный принцип бананового хлеба – бананы! В остальном ингредиенты могут быть разными, поэтому и разновидностей хлеба огромное множество – с шоколадом, со специями, с орехами или карамелью. А так же без глютена, без лактозы и без сахара – это мой выбор. Есть его можно с любым урбечем или – классический американский вариант – с арахисовой пастой. А запивать горячим шоколадом!