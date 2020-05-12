В разгар пандемии банановый хлеб вошел в тренды Google по числу поисковых запросов и держится в них уже месяц. В марте и апреле его рецепт искали в три-четыре раза чаще, чем до введения карантина. «Собака.ru» рассказывает, почему в эпоху коронавируса весь мир увлекся выпечкой, как скучный американский кекс стал самым популярным блюдом в мире.
Банановый хлеб – самое популярное блюдо эпохи коронавируса. Рассказываем, как так вышло
Banana bread
В США банановый хлеб – один из видов традиционной выпечки. Вероятно, блюдо появилось уже в начале XIX века, но широкое распространение рецепт получил в 1930-е, когда на домашних кухнях стали массово использовать пищевую соду и другие разрыхлители. В классическом варианте банановый хлеб представляет собой разновидность кекса: помимо спелых бананов, для его приготовления используют сливочное масло, пшеничную муку, яйцо, сахар и разрыхлитель. Но существует и множество альтернативных версий: в кекс добавляют специи, шоколад, молоко, цукаты, орехи делают банановые рулеты и маффины.
Популярность
Пик популярности рецепта выпал на период пандемии и совпал с массовым увлечением домашней кулинарией в целом и выпечкой в частности. По мнению психотерапевта и кулинарного блогера Джулии Охана произошло это неслучайно – процесс работы с тестом «приносит ощущение комфорта» в период кризиса и неопределенности, а готовить кексы очень просто, здесь справится и ребенок. Кроме того, пик поисковых запросов в США выпал на конец марта, по версии The Wall Street Journal это объясняется тем, что закупленные неделями ранее в паническом ажиотаже бананы начали портиться. А банановый хлеб – идеальный способ утилизировать перезревшие фрукты.
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Банановый хлеб без глютена и сахара от шеф-повара Bio My Bio Режиса Тригеля
Банановый хлеб без глютена и сахара
Самую оригинальную версию бананового хлеба в Петербурге сейчас можно заказать в новом ресторане Матильды Шнуровой Bio My Bio. Здесь его готовят без пшеничной муки, сахара и яиц. По просьбе «Собака.ru» шеф-повар проекта Реджис Тигель поделился своим рецептом.
Режис Тригель
Шеф-повар Bio My Bio
Банановый хлеб – традиционная американская выпечка, также он очень популярен в Австралии. Говорят, что домохозяйки начали использовать для готовки перезрелые бананы, чтобы не выбрасывать их – так и появился банановый хлеб. Существует даже День бананового хлеба – 21 января.
Его можно достаточно просто и быстро испечь, все продукты доступны. В условиях карантина в семьях стали больше готовить и часто привлекают к этому детей, банановый хлеб – отличный вариант дляэтого. И, конечно, это очень вкусное блюдо, которое поднимет настроение и отвлечёт от грустных мыслей!
Главный принцип бананового хлеба – бананы! В остальном ингредиенты могут быть разными, поэтому и разновидностей хлеба огромное множество – с шоколадом, со специями, с орехами или карамелью. А так же без глютена, без лактозы и без сахара – это мой выбор. Есть его можно с любым урбечем или – классический американский вариант – с арахисовой пастой. А запивать горячим шоколадом!
Как приготовить банановый хлеб из Bio My Bio
Ингредиенты: банановое пюре - 200 г, фруктоза - 80 г, миндальное молоко - 500 мл, яблочный уксус - 5 мл, разрыхлитель - 8 г , сода - 3 г, соль - 2 г, кедровая мука - 40 г, рисовая мука - 60 г, гречишная мука - 35 г, миндальная мука - 20 г
Приготовление
1. Пюрировать банан.
2. Добавить оставшиеся ингредиенты, предварительно соединив соду с уксусом.
3. Тщательно перемешать и выложить тестов в глубокую форму.
4. Выпекать 1,5 часа при температуре 160 градусов.
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