В период карантина россияне стали чаще заказывать фаст-фуд. Чем чревато увлечение жареным и мучным мы рассказывали в рубрике «Здоровье», а ресторанная часть редакции «Собака.ru» подошла к проблеме по-другому и предлагает гид по гастрономичным версиям популярных блюд, вроде пиццы с корюшкой, бургеров с брискетом или шавермы с олениной и брусничным соусом, который прямо сейчас можно заказать к ужину.
Любите шаверму, бургеры и корюшку? Вот 20 вариантов гастрономичного фаст-фуда из ресторанов города
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«Бюро»
Бургеры и хот-доги
Tootsie
Ресторан названный в честь культового техасского питмастера Тутси Томанез — специализируется на приготовлении мяса в смокере. Бургеры готовят соответствующие – с рваной свининой (520 рублей) и брискетом (590 рублей).
«Остров безымянный»
Неопаб, запустившийся накануне карантина, хоть и специализируется на британских специалитетах, вроде фиш-энд-чипс и яиц по-шотландски, но бургер (590 рублей) в меню тоже имеет. Его готовят с беконом, сыром и карамелизированным луком, а при желании гарнируют картофелем фри с розмарином и пармезаном.
Commons
Авторский ресторан Антона Абрезова полностью обновил меню на период карантина — клиентам предлагают стритфуд из продуктов фермы «Родные ладони»: хрустящую курицу, запеченый картофель и несколько видов бургеров. Есть классический (450 рублей) с говядиной, шпинатом и сыром чеддер, гурманский – с соусом из сыра блю передрино и маринованной грушей (450 рублей) и вегетарианский – с обжаренным в панировке сыром сулугуни и томатным джемом (380 рублей).
Smoke BBQ
Флагманский ресторан команды Dreamteam славится своим брискетом, который делают в привезенном из Техаса смокере, но бургеры в меню – тоже отличные: чили-бургер с беконом и халапеньо (590 рублей), с чеддером в картофельной булочке (470 рублей), а еще брискетом и салатом коул-слоу (550 рублей).
Gastroli
Очень нарядный и сытный фирменный бургер делают в гастробаре на улице Пестеля с соусом на основе карамелизированного лука, красного вина и демигляса (650 рублей).
Grill Station
Специализирующийся на гриле ресторан на Московском проспекте предлагает четыре вида авторских бургеров: с кремом из вишни и домашним майонезом (540 рублей), классический – с говяжьей котлетой и сыром чеддер (380 рублей), «Мексиканский» с халапеньо и гуакамоле (520 рублей) и «Американский» – с маринованными огурцами вместо корнишонов и большой котлетой (560 рублей). Кроме того – в разделе полуфабрикатов есть бургеры-конструкторы, которые можно приготовить дома.
Dogs
Главные специалисты по хот-догам – команда Dogs – делают сосиски в булках более десяти разных видов. Есть необычные: например, с грибным жульеном (390 рублей), с тушеной капустой и немецкой горчицей (450 рублей), паштетом из тунца (390 рублей) и даже – с хумусом и фалафелем (264 рубля).
«Бюро»
Одна из самых известных локальных сетей делает 12 видов бургеров – от классического с сыром чеддер и соусом BBQ (320 рублей) и фирменного с жареным яйцом (370 рублей) до «Скандинавского» с брусничным вареньем (380 рублей) и вегетарианского со свеклой и козьим сыром (290 рублей).
Ketch up burgers
Не отстает и сеть бургерных шеф-повара и телеведущего Александра Бельковича: здесь в меню – полтора десятка бургеров, включая фирменный с карамелизированным луком, авокадо и соусом BBQ (550 рублей) и ЗОЖ-бургер с листьями салата вместо булочки (390 рублей).
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Frank
Шаверма
«Бекицер» и «Бабагануш»
Команда «Бекицера», когда-то научившая горожан называть израильскую шаверму швармой, доставляет свое фирменное блюдо практически по всему городу: кроме классической версии в пите (300 рублей), есть вариант в лаваше, с фалафеем и жареным баклажаном.
Saviv
Еще один островок ближневосточной кухни – израильское бистро Saviv доставляет 8 видов разнообразной шавермы: с курицей (350 рублей), кебабом (350 рублей), томленой бараниной (450 рублей), а еще, например, с яйцом и авокадо (390 рублей) или фалафелем (350 рублей).
Frank
Ресторан Frank специализируется на ребрышках BBQ, но здесь есть и шаверма, которая вполне тянет на ресторанное блюдо: ее делают, например, с олениной и брусничным соусом (490 рублей), с чили кон карне (460 рублей) или в азиатской версии – с креветками и соусом тартар (440 рублей).
«Ателье Tapas & Bar» и Ezo Izakaya
«Ателье Tapas & Bar» и Ezo Izakaya на время карантина объединили свои силы и запустили доставку: за японскую сущность в общем меню – отвечают суши и рамен, а за испанскую – севиче и буритто. Последние делают четырех видов – с говядиной, свининой, курицей и овощами (390 рублей).
Mr. Bo
Авторский ресторан шеф-поваров Дмитрия Богачева и Эльдара Мурадова запустил специальное меню доставки, в котором акцент сделан на простых и понятных блюдах, вроде дим-самов и рамена. Есть и авторская паназиатская шаверма – с обжаренной в панировке курицей и овощами (250 рублей).
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«22 сантиметра»
Пицца
Meal
Кардинальной трансформации подвергся и ресторан Meal. Теперь это пиццерия, но очень необычная. В меню, например, есть пицца с корюшкой (410 рублей), с тартаром из говядины (470 рублей), говяжьим стейком и чемичурри (490 рублей) или даже с бычьим языком, мисо и черемшой (490 рублей).
Camorra
Сеть крохотных пиццерий от команды AF Brew тоже ввела доставку. Так что теперь фирменная пицца с тыквой и козьим сыром (490 рублей), ростбифом (490 рублей) или анчоусами (490 рублей) может приехать прямо домой. А если вы живете неподалеку, заберите пиццу самостоятельно – на самовывоз действует скидка 20 %.
«22 сантиметра»
Неаполитанская пиццерия Эльдара Кабирова теперь тоже работает на доставку. В меню – 14 видов неаполитанской версии блюда: самая базовая «Маринара» обойдется в 250 рублей, пицца с анчоусами и маслинами – стоит 320 рублей, «Пять углов» в форме звездочки с трюфельным сыром – 420 рублей.
Probka
Итальянский ресторан Арама Мнацаканова запустил собственную службу доставки и, в том числе, пиццы в римском стиле на тонком тесте – аутентичной «Маргариты» (550 рублей), «Наполи» (890 рублей), «4 сыра» (750 рублей), а еще пиццы с мортаделлой (890 рублей) или ветчиной и трюфельным кремом (850 рублей).
Kuznyahouse
Четыре вида пиццы пекут в Kuznyahouse на Новой Голландии. Кроме классической «Маргариты» с моцареллой и базиликом (357 рублей), есть пицца с цукини на гриле и рикоттой (442 рубля), пицца с мортаделлой и сальса-верде (467 рублей), а еще с говяжьей грудинкой, грибами и луковым джемом (467 рублей).
«Мастер и Маргарита»
Открытие пиццерии в кластере «Ленполиграфмаш» почти совпало с началом карантина, но команда не растерялась и почти мгновенно перестроилась на доставку. Здесь берите необычные версии – с мортаделлой, фисташками и страчателлой (420 рублей), грушей и горгонзолой (390 рублей), тунцом (390 рублей) или целиковым мешочком бурраты (430 рублей).
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