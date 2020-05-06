Любите шаверму, бургеры и корюшку? Вот 20 вариантов гастрономичного фаст-фуда из ресторанов города

Бургеры и хот-доги

Ресторан названный в честь культового техасского питмастера Тутси Томанез — специализируется на приготовлении мяса в смокере. Бургеры готовят соответствующие – с рваной свининой (520 рублей) и брискетом (590 рублей).



Неопаб, запустившийся накануне карантина, хоть и специализируется на британских специалитетах, вроде фиш-энд-чипс и яиц по-шотландски, но бургер (590 рублей) в меню тоже имеет. Его готовят с беконом, сыром и карамелизированным луком, а при желании гарнируют картофелем фри с розмарином и пармезаном.



Авторский ресторан Антона Абрезова полностью обновил меню на период карантина — клиентам предлагают стритфуд из продуктов фермы «Родные ладони»: хрустящую курицу, запеченый картофель и несколько видов бургеров. Есть классический (450 рублей) с говядиной, шпинатом и сыром чеддер, гурманский – с соусом из сыра блю передрино и маринованной грушей (450 рублей) и вегетарианский – с обжаренным в панировке сыром сулугуни и томатным джемом (380 рублей).



Флагманский ресторан команды Dreamteam славится своим брискетом, который делают в привезенном из Техаса смокере, но бургеры в меню – тоже отличные: чили-бургер с беконом и халапеньо (590 рублей), с чеддером в картофельной булочке (470 рублей), а еще брискетом и салатом коул-слоу (550 рублей).



Очень нарядный и сытный фирменный бургер делают в гастробаре на улице Пестеля с соусом на основе карамелизированного лука, красного вина и демигляса (650 рублей).



Специализирующийся на гриле ресторан на Московском проспекте предлагает четыре вида авторских бургеров: с кремом из вишни и домашним майонезом (540 рублей), классический – с говяжьей котлетой и сыром чеддер (380 рублей), «Мексиканский» с халапеньо и гуакамоле (520 рублей) и «Американский» – с маринованными огурцами вместо корнишонов и большой котлетой (560 рублей). Кроме того – в разделе полуфабрикатов есть бургеры-конструкторы, которые можно приготовить дома.

Главные специалисты по хот-догам – команда Dogs – делают сосиски в булках более десяти разных видов. Есть необычные: например, с грибным жульеном (390 рублей), с тушеной капустой и немецкой горчицей (450 рублей), паштетом из тунца (390 рублей) и даже – с хумусом и фалафелем (264 рубля).



Одна из самых известных локальных сетей делает 12 видов бургеров – от классического с сыром чеддер и соусом BBQ (320 рублей) и фирменного с жареным яйцом (370 рублей) до «Скандинавского» с брусничным вареньем (380 рублей) и вегетарианского со свеклой и козьим сыром (290 рублей).



Не отстает и сеть бургерных шеф-повара и телеведущего Александра Бельковича: здесь в меню – полтора десятка бургеров, включая фирменный с карамелизированным луком, авокадо и соусом BBQ (550 рублей) и ЗОЖ-бургер с листьями салата вместо булочки (390 рублей).