Шашлыки на карантине: как пожарить не выходя из дома и где заказать еду для пикника на балконе

Рома Редман, шеф-повар:

«Что такое шашлык – это маленькие маринованные кусочки мяса. Приготовить их дома очень легко. Конечно, без открытого огня не будет того самого аутентичного запаха, который мы все любим в майские праздники, но есть пара способов приблизить домашний шашлык к тому, что приготовлен на мангале. Сразу скажу: никаких мангалов на балкон, пожалуйста, не выставляйте. Во-первых, все провоняет дымом, во-вторых, есть соседи снизу и сверху – и о них тоже нужно думать.

В барах, например, окуривают коктейли щепой через специальный коптильный пистолет, можно окурить шашлык с его помощью. Также, в принципе, щепу можно положить в духовку, но тогда надо быть предельно аккуратным, особенно если у вас газовая духовка, – щепа может загореться. Можно сделать подобие коптилки из большой кастрюли и сита. Щепу нужно немного замочить, чтобы она была влажная, и переложить на дно кастрюли. Пройтись горелкой или зажигалкой, чтобы дерево начало тлеть. А сверху установить сито с сырым шашлыком, закрыть крышкой или фольгой, и поставить кастрюлю на огонь. И минут на пять-семь оставить. Легкий аромат дымка у мяса появится.

Самый простой лайфхак из 2000-х – это купить жидкий дым и добавить его в шашлык. Это вполне вариант. У жидкого дыма плохая репутация, все думают что это какая-то химия, но на самом деле жидкий дым даже менее вреден, чем естественное копчение. Это примерно как сигареты и вейп: дым, который очищен от канцерогенов. Если кому интересно, почитайте как его делают – бояться этого ароматизатора точно не стоит.