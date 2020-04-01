6 петербургских ресторанов, сменивших формат в связи с карантином

Шеф-повар и совладелец Commons

Сначала мы попытались сделать доставку основного меню, все получилось, но заказов было очень мало. Тогда стали думать, как не закрыть ресторан, и решили, что раз мы все равно переходим на доставку, то стоит готовить еду, которая в этом формате будет смотреться органичнее. При этом мы постарались не уйти от нашей концепции фермерства, тем более что трудности испытывают не только рестораны, но и те, у кого мы покупаем продукты. Как раз неделю назад новый прайс нам прислала ферма «Родные ладони», и мы вспомнили о них. Позвонили, спросили что есть. Они сказали, что есть цыпленок и есть говядина, и они даже делают фарш – с правильным соотношением жира и мяса. Еще мы взяли у них высококрахмальный фермерский картофель, из него мы печем булки и готовим гарнир. И вот, мы разработали несколько версий бургера, а еще ввели блюдо, которое мы реально любим уже многие годы – это хрустящая курица в панировке. Мы очень часто едим ее сами на обедах и почти в любом месте, где мы ставим меню, она есть. Теперь мы решили добавить это блюдо и в наше меню и показать гостям, как мы его делаем.

Мы собрали всю нашу команду, объяснили ситуацию, придумали план. Теперь повара готовят на кухне, а ребята в зале принимают заказы и передают пакеты курьерам. Иногда я и мой партнер сами развозим еду. Это случается не так часто, у меня пока очень много работы на кухне, но когда загрузка меньше – сразу еду куда-нибудь с заказом.