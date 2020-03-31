Катя Бокучава: «Впадать в панику из-за денег – последнее дело, вот мое мнение!»

Что касается владельцев общепита, я всегда говорила и еще раз повторю: нужно быть либо отчаянным человеком, либо, простите, не очень умным, чтобы вкладывать в ресторанный бизнес в этой стране громадные деньги! Чаще всего чужие! 2014-й в этом смысле ничему людей не научил и сегодня мы имеем то, что имеем. Государство повело себя как обычно. И мне совершенно не понятно, почему рестораторы пытались топать ножками и чего-то требовать от государства, которое из всей ресторанной сферы решило поддержать только закусочные Макдональдс! Вы удивляетесь, почему в Европе и США правительство идет на встречу рестораторам (и не только), а у нас нет? Потому, что наше правительство точно знает, про белые и черные зарплаты и белые и черные кассы, и считает, что на подушку безопасности наши коллеги уже давно заработали.

Делать прогнозы пока рано. Когда все закончится, мы увидим, какая из возможных стратегий была самой правильной. Но истерикам здесь точно не место. Молодцы те, кто сумел перестроиться на доставки. Это хоть как-то поможет продержаться.

Думаю, некоторые заведения не откроются после этого карантина, особенно если он затянется надолго. Многие будут месяцами выкарабкиваться из кризиса. Если собственники помещений не пойдут навстречу рестораторам, будет совсем плохо. Но это, опять же, зависит от того, как владельцы кафе и ресторанов договаривались «на берегу», как вовремя платили аренду плату, в каких отношениях были со своими арендодателями.