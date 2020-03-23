В связи с распространением коронавируса жители России активно покупают макароны, гречку и другие базовые продукты (что именно и в каких количествах стоит иметь дома на случай самоизоляции, мы уже писали). Впрочем, если отнестись к запасу продуктов, как к набору для выживания, и перейти на пусть и сбалансированную, но однотипную диету – недолго впасть в уныние. Чтобы этого не случилось, редакция «Собака.ru» выбрала восемь продуктов, которые не только разнообразят рацион, но и помогут поднять настроение.
8 классных продуктов, которые скрасят жизнь в карантине
Трюфельное масло
Если трюфель – золото в мире гастрономии, то с тем, в чем потерпели фиаско средневековые алхимики, отлично справились современные пищевые технологи. Разумеется, масло с характерным запахом самого дорогого в мире гриба делают без использования собственно трюфелей: их заменяет синтетический ароматизатор трюфелевый сульфид, но на качество продукта, а также сферу его кулинарного применения это почти не сказывается. Чайная ложка такого масла кардинально преобразит даже скучные макароны, его можно применять при жарке мяса, добавлять в сложносоставные соусы (например, попробуйте смешать его с соевым соусом), салаты и простые супы, вроде куриного.
К слову практически такое же широкое применение имеет и любое другое ароматизированное масло. Попробуйте, например, сделать базиликоdjt – вымойте и просушите стебли и листья, пробейте в блендере со стаканом растительного масла (оливковым или подсолнечным) и оставьте на сутки настояться.
Орехи
Орехи не являются смыслообразующим элементом русской кулинарии, а очень жаль. Во-первых, это настоящий кладезь питательных веществ, витаминов и минералов, во-вторых они обладают характерным (каждый сорт своим) вкусом и ароматом, в-третьих – вещь это абсолютно универсальная и годится для всего – от закуски к пиву до сложносоставных блюд. Так что берем на вооружение наработки других культур: грузинский соус баже из орехов, уксуса и чеснока – чтобы сделать сытным даже простой овощной салат и итальянское песто – чтобы заправить пасту или намазывать на хлеб. А еще – добавляем орехи к жареным овощам и мясу, как делают китайцы, или едим просто так, как советует редактор «Собака.ru» Ксения Морозова.
Ксения Морозова
редактор рубрики «Город»
Макадамия — идеальный продукт для тяжелых жизненных условий. Во-первых, он жирный и питательный — пятью орешками можно наесться (но у вас не получится остановиться на пяти). По вкусу он напоминает не орех, а, кажется, все сразу: стручки ванили, печенье мадлен, размоченное в чае, мамин пирог. Так что уровень духоподъемности продукта мало с чем может сравниться.
Консервированные томаты
Закатанные в банки целиком (лучше все же покупать уже очищенные от кожицы) или протертые и избавленные от семян – консервированные томаты вещь в быту незаменимая. Добавьте к ним пару долек чеснока и щепотку пряных трав – получится готовый соус к пасте или тефтелям, основа для пиццы, идеальная заправка для супа (в том числе – томатного или рыбного), здоровая замена кетчупу или томатному соку из пакета (просто добавьте воды, щепотку соли и перца). Помидоры в банках или тетрапаках могут храниться месяцами, потому покупать их в прок – совсем не зазорно.
Бальзамический уксус
Самый правильный бальзамический уксус делают в Модене – итальянском городке в регионе Эмилия-Романья – из винного сусла и винного уксуса, которые смешивают и выдерживают не менее 12 лет в дубовых бочках. Впрочем, сейчас можно без труда найти аналоги, которые производят по упрощенной технологии в других регионах и даже странах (может быть их аромат и уступает оригиналу по части благородства, но зато и цена не кусается).
Наталья Лыбина
редактор рубрика «Мода»
На первом курсе университета я снимала квартиру с друзьями – денег было катастрофически мало, поэтому ежедневный бюджет был расписан. И однажды у соседки я увидела бальзамический соус, который она систематически вместо ужина ела с сыром. На тот момент он стоил для меня бешено дорого, около 300 рублей – цена моего ежедневного прожиточного минимума. И поэтому, попробов однажды его вместе с соседкой, себе купить его не смогла. Забыла, переехала и через несколько лет увидела тот самый бальзамический соус на полке универмага – с малиной, инжиром, вкусов было море. Радовалась, как ребенок, купила несколько банок, к ним пармезан и устроила дома самый долгожданный ужин. С этого момента бальзамический соус – служит напоминаем, что если сейчас ситуация далека от идеала, это не значит, что через некоторое время, все не изменится в лучшую сторону.
Вустерский соус
А вот покупая самый популярный в мире английский соус, предпочтение точно стоит отдать оригиналу. Пусть он будет чуть дороже азиатских аналогов (самый известный из них – так называемый шанхайский соус), но зато его вкус будет таким, как в XIX веке – тем самым порождением ностальгии лорда Маркуса Сэнди по индийским колониям.
Михаил Стацюк
Главный редактор сайта sobaka.ru
Английский чудо-соус, созданный, по легенде, в XIX веке аптекарем — на моей кухне является настоящей вакциной, которая спасает любой прием пищи. Судите сами: пашот или сваренное вкрутую яйцо будет куда круче, если его чуть полить вустерским соусом. Тост с авокадо и лососем ворчестер тоже не испортит — напротив, его чуть пряный вкус отлично подходит к рыбе. К ужину я предпочитаю на гарнир зеленые салаты — ворчестер идеально «мэчится» с пряной рукколой, мангольдом или радиккьо, им можно заправить чуть припущенный шпинат или спаржу. Да что там спаржу — рядовой отваренный рис сразу переходит в категорию празднично-нарядных, если его слегка полить ворчестером. Мое личное извращение — использовать его как составляющую для соуса к пасте из морепродуктов, в идеале — анчоусов. Про «Кровавую Мэри» я молчу — вы и так знаете про этот вечерний тандем. Короче говоря, соус идеальный, есть у него одна проблема: чувство меры, которое — поверьте — местами будет вас покидать.
Соленые анчоусы
Не путайте испанские и итальянские анчоусы с хамсой пряного посола и тем более с балтийской килькой (в последнем случае это вообще разные виды рыб). Чтобы добиться гастрономических чудес эту самую распространенную в мире рыбку в течение нескольких месяцев ферментируют в немыслимом количестве соли, а после упаковывают в банки и заливают маслом. В Петербурге найти их можно в рыбных отделах крупных супермаркетов, а также легко заказать через интернет.
Саша Иорданов
редактор рубрики «Еда»
Записывайте рецепт: растолочь пару долек чеснока с тремя анчоусами, добавить столовую ложку винного уксуса и пять ложек оливкового масла – получится идеальный соус для зеленого салата, особенно если любите горьковатую пряную зелень, вроде рукколы или цикория. Вообще, банка анчоусов – это то, что всегда есть у меня на кухне. Храниться они могут почти бесконечно, а приправа универсальная, преображающая любое блюдо – от тушеного с овощами мяса до банальной пасты с томатами и базиликом. А еще на основе анчоусов готовят великий пьемонтский соус банья кауда – с которым можно съесть хоть горькую луковицу.
Нутелла
Сладкую паста из лесных орехов и шоколада придумали в Италии сразу после Второй мировой войны, чтобы за счет дополнительных ингредиентов компенсировать нехватку шоколада. С тех пор нутелла и ее многочисленные аналоги распространились по всему миру. Шоколадную пасту едят с хлебом, блинами и оладьями, готовят с ней кексы, вафли и круассаны, а еще делают на ее основе крем, смешивая со сливками, сметаной или творожной массой.
Маргарита Саратова
секретарь редакции
Мое идеальное карантинное утро: сделать густое тесто из целого брикета сливочного масла, нажарить на самой обычной электрической вафельнице румяных рифленых вафель, намазать их нутеллой – щедро, так будто мама сейчас заберет и спрячет банку. Добавить к этому кружку черного кофе и наслаждаться мгновением со спокойной душой, потому что к ближайшему пляжному сезону, кажется, можно сильно не готовиться.
Шоколад
Шоколад ассоциируется у нас исключительно с десертами, хотя сфера его применения куда шире, чем кажется. На основе горького шоколада, в Южной Америке, например, делают соус к мясу и птице, а бельгийцы закусывают им пиво. Разновидностей шоколада существует бесчисленное множество (недавно появился даже розовый), здесь лучше ориентироваться на собственный вкус, и помнить, что во всем стоит знать меру.
Ольга Угарова
редактор спецпроектов, танц-колумнист
Черный шоколад с разными добавками – это мой главный рецепт, как не сойти с ума во время вынужденных гастрономических ограничений. Когда я худела и ела только овсянку, гречу и куриную грудку почти год, он был утренним спасением. В топе – шоколад «Линдт» с реально острым перцем чили, у них же есть варианты с лимоном и инжиром – тоже надо брать.
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