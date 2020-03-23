8 классных продуктов, которые скрасят жизнь в карантине

Трюфельное масло

Если трюфель – золото в мире гастрономии, то с тем, в чем потерпели фиаско средневековые алхимики, отлично справились современные пищевые технологи. Разумеется, масло с характерным запахом самого дорогого в мире гриба делают без использования собственно трюфелей: их заменяет синтетический ароматизатор трюфелевый сульфид, но на качество продукта, а также сферу его кулинарного применения это почти не сказывается. Чайная ложка такого масла кардинально преобразит даже скучные макароны, его можно применять при жарке мяса, добавлять в сложносоставные соусы (например, попробуйте смешать его с соевым соусом), салаты и простые супы, вроде куриного.

К слову практически такое же широкое применение имеет и любое другое ароматизированное масло. Попробуйте, например, сделать базиликоdjt – вымойте и просушите стебли и листья, пробейте в блендере со стаканом растительного масла (оливковым или подсолнечным) и оставьте на сутки настояться.