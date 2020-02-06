В третьем десятилетии ХХI века барный центр Петербурга окончательно сместился в квартал писателей. «Собака.ru» составила ультимативный питейный гид по главным барным улицам города – Некрасова, Белинского, Радищева и Жуковского.
От Некрасова до Белинского: Где пить в квартале писателей
Феномен
Выпивающий петербуржец — все равно что урбанист: постоянно стремится к изучению новых территорий. За последние пятнадцать лет им освоена половина центра — от Думской и Ломоносова до Конюшенной и Рубинштейна, где было модно пить еще пару лет назад. В 2020 году центр возлияний сместился в квартал писателей — и такого масштабного барного кластера Петербург еще не видел! Когда в 2013 году открылся бар «Хроники», до ближайших приличных баров (The Hat на Белинского и Dead Poets на Жуковского) нужно было идти по петербургским меркам неприлично долго — минут 5. Год спустя время сократилось до 10 секунд — в соседнем помещении открылся Redrum от команды AF Brew, а в 2020-м путь бархоппера от Некрасова до Белинского может длиться часами, если по пути заходить во все симпатичные бары.
Со временем квартал стал штаб-квартирой буквально всех заметных городских заведений: на Белинского переехал Terminal, на Литейном появился Union, на улице Восстания открылся аналог «Бекицера» — Babaganush, на Некрасова релоцировал бар «Цветочки». Но отметить важно и качественный скачок — если в эпоху Думской-Рубинштейна все толковые заведения были копиями и интерпретациями подсмотренных где-то за границей концепций, то Некрасова первой породила формат локального ингерманландского бара-рюмочной, со свойской атмосферой, крепким алкоголем и простой локальной едой. Бутерброд с килькой под рюмку клюквенной настойки, коктейль «Довлатов» и бокал токсовского сидра — уверены, именно таким запомнят петербургское барное гостеприимство болельщики Евро этим летом.
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Последние пять лет пивной картой «Трапписта» заведует пивной сомелье Антон Дунаев.
Пиво
Во всем многообразии: представительства локальных крафтовых пивоварен, бельгийское кафе с траппистскими элями, хорошие ботл-шопы, эстетская восточноевропейская кнайпе и даже узкоспециализированный бар с ламбиками и гезе спонтанного брожения.
«Траппист»
Грандиозная коллекция бельгийского пива, мидии и вафли — открытый семь лет назад двухэтажный паб Алексея Бурова и Павла Коккова не только доказал состоятельность их затеи (бельгийские эли стали обязательным атрибутом пивных ресторанов, а концепцию взяли на вооружение крупные холдинги), но и подтвердил гений самих рестораторов: тому, кто умеет обеспечить постоянный поток гостей на совершенно безлюдной улице Радищева, всё нипочем.
Последние пять лет пивной картой «Трапписта» заведует пивной сомелье Антон Дунаев — собирает редкие ламбики, лагеры, фламандские эли и дуббели и ведет масштабную просветительскую работу — читает лекции, курирует дегустации и составляет подробные пивные гиды. ул. Радищева, 36
Redrum
Первый в городе крафтовый бар нового формата, открытый командой крафтовой пивоварни AF Brew, где вопреки всем стереотипам ставка была сделана на современный интерьер и скандинавскую кухню — фирменные смёрребрёды. 24 крана разливного пива, ни один из которых не отдан массмаркету.
ул. Некрасова, 26
The Red Corner
Очень красивый паб от команды The Hat Group: с коллекцией из более чем 80 сортов пива со всего света и восточноевропейскими закусками — немецкий холодец зюльц, литовские блины жемайчу и тартар хакепетер. ул. Некрасова, 6
Spontan
Открытый барменом-энтузиастом Кириллом Тычуком Spontan строго специализируется на пиве спонтанного брожения — без использования дрожжевых культур: бельгийских ламбиках, гезе и диких элях. Коллекция при этом впечатляет — 12 видов разливают на кранах (подборка регулярно меняется), еще под сотню продают по бутылкам.
Басков пер., 23
Kiosk
Тапрум и ботл-шоп пивоварни «Бакунин»: в стерильных скандинавских интерьерах бара собрана гигантская коллекция редкого и необычного крафта со всего света — под тысячу сортов. ул. Маяковского, 23
«Фарш & Бочка»
Классический демократичный паб на Белинского с богатой пивной картой и правильными мясными закусками — всевозможными самодельными сосисками и стейками. ул. Белинского, 11
«Пивная карта»
Ресторанная группа Алексея Бурова и Павла Коккова началась с олдскульного пивного магазинчика и коллекции из более 400 сортов пива со всего света. И до сих пор место в среде биргиков остается на хорошем счету. ул. Восстания, 55
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Совладелица и сомелье Molto Buono 2.0 Снежана Ревчук
Вино
Бум биодинамики и органики заметно отразился на ассортименте местных баров, но найти в квартале небанальную линейку вин Старого Света тоже можно.
Molto Buono 2.0
Редкие автохтоны, натуральные, биодинамические и органические вина — в винной карте ресторана Molto Buono 2.0 всем актуальным течениям внимания уделено поровну. Но по-настоящему мы ценим проект за коллекцию терруарных вин Старого Света, к созданию которой сомелье Снежана Ревчук подходит с особой скрупулезностью и азартом. ул. Жуковского, 10
Do Immigration
Камерный бар-долгожитель с идеальной летней террасой на крыше, итальянскими закусками и недорогим вином во дворе кластера «Флигель». ул. Восстания, 24/27
Utopist
Созданный силами нескольких энтузиастов эстетский бар во дворах в Ковенском переулке с полноценным меню и бранчами. Винная карта от сомелье Арсения Гордиенко — познавательный справочник модных натуральных вин. Ковенский пер., 14
Greneta
Профранцузская винная карта и соответствующее меню — с рататуем, улитками, луковым супом и бёф-бургиньоном. ул. Радищева, 34
Animals
Очень красивый винный ресторан от команды «Фартука» и Union. Сомелье Арсений Гордиенко популяризирует здесь органические и натуральные вина от малых хозяйств, шеф Александр Пименов — утиный риет и стейк с артишоками. ул. Некрасова, 60
Pinch!
Испанский тапас-бар от команды «Бюро» летом превращается в одну шумную террасу. Достойная альтернатива «На вина!», только вместо докторской колбасы — хамон и салями. ул. Белинского, 5
Barclay
Главная гордость ценимого европейскими интуристами ресторана Barclay — выдающаяся подборка отечественных вин, преимущественно происходящих из небольших хозяйств, и полный отказ от импорта. Авторская кухня с акцентом на локальных продуктах — соответствует. Моховая ул., 12
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Совладельцы Terminal bar Елена Билык, Илья Базарский и Павел Штейнлухт
Коктейли
В квартале писателей расположена чуть не половина авторитетных коктейльных баров города — так что конкуренция высока. Но удачные дебюты тоже случаются: новички делают модные тики-коктейли или собирают коллекцию твистов, названных в честь русских писателей.
Imbibe
Пару лет назад в любви к продвинутому коктейльному бару, где даже ананасовый сироп готовят вручную (целые сутки!), признавался Борис Гребенщиков, и мы его поддерживаем: осенью главный куратор проекта Михаил Падисов был номинирован на ресторанную премию «Собака.ru». ул. Жуковского, 6
Bar 812
Коктейльный бар с 12-летней историей: от некогда модного спикизи-формата команда отказалась в пользу большей открытости и демократичности (некоторое время прямо в баре даже работала раменная), но по части напитков продолжает уверенно держать марку. Местный хит — Pablo Escobar с кедровыми орехами, базиликом и имбирем. ул. Жуковского, 11
Terminal
Подлинный гений места: бар Terminal, придуманный Ильей Базарским и Павлом Штейнлухтом и курируемый управляющим партнером Еленой Билык aka Ленор, в корне изменил расклад сил на улице Рубинштейна, став главным триггером развития улицы и сформировав новую культуру неспешного и осознанного употребления алкоголя. Последовавший за вынужденным закрытием переезд на Белинского в 2014 году казался авантюрой, но и здесь заведение не растеряло постоянной клиентуры и быстро обросло соседями. ул. Белинского, 11
«Пирс 28»
Пуристам и ретроградам феномен «Пирс 28» объяснить не просто, но вот факт: пить местные тики-коктейли в причудливых бокалах-масках каждый вечер собираются многочисленные студенческие компании. ул. Некрасова, 28
The Hat
Классика жанра: оливковые стены, массивные деревянные панели, опытные официанты в бабочках и живой джаз по вечерам. Филиал «Шляпы» вполне успешно работает в Берлине. ул. Белинского, 9
Union
Бар от команды кафе «Фартук» и ресторана Animals, сделанный без претензий, но на совесть: авторские коктейли, бургеры, футбольные трансляции и шумные вечеринки по выходным. Литейный пр., 55
«Цветочки»
Прошлогодняя релокация «Цветочков» с улицы Рубинштейна на Некрасова определенно пошла бару на пользу. Здесь разом обновили и интерьер, и линейку напитков, и закуски, а за фирменным коктейлем «Довлатов» с базиликом и перуанским перцем снова выстроилась очередь. ул. Некрасова, 17
«Полторы комнаты»
Заведение имеет репутацию одного из лучших в городе коктейльных баров, и это неспроста: владельцы — Владимир Николаев и Иван Ляшук — разрабатывают здесь свою теорию нейрогастрономии и подбирают к авторским коктейлям идеальные закуски: к El Presidente — ломтик банана, смородину — к миксу на кедровой настойке. ул. Маяковского, 34
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Бессменный бармен бара «Хроники» Никита Давыдов — воплощение сдержанного северного гостеприимства
Рюмочные и крепкий алкоголь
Феномен неорюмочных, так изменивший барный ландшафт Петербурга в последние пару лет, сформировался именно на Некрасова. Особый повод для локальной гордости — наличие в пешей доступности аутентичного образца — бара «Маяк».
«Хроники»
Первый приличный бар на Некрасова предопределил ренессанс рюмочных в городе и ввел моду на подчеркнутую простоту и ингерманландские специалитеты: токсовский сидр, фирменный коктейль с клюквой и морошковым ликером, всевозможные дистилляты и балтийскую кильку (лучший бутерброд на районе!). Бессменный бармен Никита Давыдов — воплощение сдержанного северного гостеприимства. Недавно он стал героем графической новеллы Маши Богатовой «Хроники Мишки» о жизни скромного и немногословного паренька с медвежьей мордочкой. Одна из глав комикса полностью посвящена бару на Некрасова. ул. Некрасова, 26
«Маяк»
Бюст Ленина, фанатские шарфы на стенах, недорогая водка, вареное яйцо с икрой в качестве фирменной закуски и сдержанное гостеприимство тетушек за стойкой — вот за что ценят «Маяк» постоянные гости: юные модники вперемежку с простыми районными выпивохами. ул. Маяковского, 20
«Базин»
Еще одна неорюмочная (рекомендуем местную «Кровавую Мэри» на хреновухе!), названная в честь героя фильма «Курьер». По пятницам и субботам «Базин» — спасительная локация, где можно с комфортом вести долгие беседы, даже когда в соседних заведениях уже яблоку негде упасть. ул. Некрасова, 22
Le Courage
Ресторан русской кухни в эффектной новостройке в Басковом переулке обладает первоклассной барной стойкой и декадентской атмосферой, отлично согласующейся с барными приоритетами — большой коллекцией водки и игристых вин. Басков пер., 2
«Залив»
Выбрав ролевой моделью эстетику ленинградских рюмочных, команда бара во главе с Анной Хмельницкой и Михаилом Феничевым довела формат до ума: фирменные настойки, пельмени и винегрет подают в интерьерах, навевающих воспоминания о санаториях Карельского перешейка. ул. Некрасова, 24
Dead Poets
Несмотря на приличное меню (есть даже завтраки!) и большую коктейльную карту, Dead Poets все равно ассоциируется в первую очередь с рюмочной: к неспешным беседам по душам место располагает куда больше, чем к шумным вечеринкам. ул. Жуковского, 12
«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
Провозгласив южную легкость в северном Ленинграде, команда бара во главе с Ринатом Умяровым угадала настроение публики, а проект, изначально возникший на улице Рубинштейна, быстро разросся до мини-сети из трех заведений. Отличные чебуреки и водка в стратегической точке на пути с Белинского на Некрасова. Литейный, 43
Текст: Саша Иорданов
Фотографии: Никита Шубный
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