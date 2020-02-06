От Некрасова до Белинского: Где пить в квартале писателей

Пиво

Во всем многообразии: представительства локальных крафтовых пивоварен, бельгийское кафе с траппистскими элями, хорошие ботл-шопы, эстетская восточноевропейская кнайпе и даже узкоспециализированный бар с ламбиками и гезе спонтанного брожения.

«Траппист»

Грандиозная коллекция бельгийского пива, мидии и вафли — открытый семь лет назад двухэтажный паб Алексея Бурова и Павла Коккова не только доказал состоятельность их затеи (бельгийские эли стали обязательным атрибутом пивных ресторанов, а концепцию взяли на вооружение крупные холдинги), но и подтвердил гений самих рестораторов: тому, кто умеет обеспечить постоянный поток гостей на совершенно безлюдной улице Радищева, всё нипочем.

Последние пять лет пивной картой «Трапписта» заведует пивной сомелье Антон Дунаев — собирает редкие ламбики, лагеры, фламандские эли и дуббели и ведет масштабную просветительскую работу — читает лекции, курирует дегустации и составляет подробные пивные гиды. ул. Радищева, 36

Redrum

Первый в городе крафтовый бар нового формата, открытый командой крафтовой пивоварни AF Brew, где вопреки всем стереотипам ставка была сделана на современный интерьер и скандинавскую кухню — фирменные смёрребрёды. 24 крана разливного пива, ни один из которых не отдан массмаркету.

ул. Некрасова, 26

The Red Corner

Очень красивый паб от команды The Hat Group: с коллекцией из более чем 80 сортов пива со всего света и восточноевропейскими закусками — немецкий холодец зюльц, литовские блины жемайчу и тартар хакепетер. ул. Некрасова, 6

Spontan

Открытый барменом-энтузиастом Кириллом Тычуком Spontan строго специализируется на пиве спонтанного брожения — без использования дрожжевых культур: бельгийских ламбиках, гезе и диких элях. Коллекция при этом впечатляет — 12 видов разливают на кранах (подборка регулярно меняется), еще под сотню продают по бутылкам.

Басков пер., 23