«Собака.ru» нашла два десятка кафе, баров и ресторанов, которые серьезно подготовились к новогодней неделе.
Что где есть (и пить!) в Петербурге на каникулах
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Sintoho
Корейская вечеринка с шефом Sintoho Хаваном Чонгом и AF Brew в «Футуре»
Сразу несколько мероприятий на каникулах запланировано в «Футуре». Самая непредсказуемая часть программы – корейская вечеринка с шеф-поваром премиального ресторана Sintoho Хаваном Чонгом и командой AF Brew 5 января в 20:00. Чонг будет готовить корейскую жаренную курицу и аналог рисового боула – пибимпап, а AF Brew займутся пивным пейрингом и устроят серию дегустаций и коротких лекций о пивной культуре.
В остальные дни программа тоже будет насыщенной: 6 января – готовить обед в «Футуре» будут повара израильского бистро Saviv (идем на хумус и шакшуку!), 7 января – шеф-повар ресторана Grebeshki Павел Багрянов устроит raw-бар со свежими морскими ежами, гребешками и устрицами, а 8-го числа ресторан на время превратится в раменную, – готовить традиционный японский суп будут повара кафе Supramen.
|«Футура»
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«Косуля»
Похмельные щи и солянка в «Косуле»
Спецпредложение закусочной «Косуля» на каникулах – это похмельные щи на копченых ребрах и большая порция классической солянки. К супам предлагают идеальный похмельный коктейль – «Кровавую Мери» – в трех вариациях: на хреновухе, овощной настойке и классическую на водке.
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«Косуля»
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Petrov-Vodkin
Безлимитный борщ и огуречный рассол в Petrov-Vodkin
С первого дня Нового года в Petrov-Vodkin действует специальный похмельный сет – кислые щи и огуречный рассол (а еще игристое в качестве комплимента). Но мы рекомендуем идти сюда в воскресенье 5 января, когда в течение всего дня в ресторане будет действовать акция «Безлимитный борщ»: неограниченное количество порций супа можно получить всего за 280 рублей. К борщу предлагают топпинги – сало, смалец и сметану.
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Petrov-Vodkin
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Terminal bar
Доширак-пати в Terminal bar
Многолетняя традиция «Терминала» отмечать Новый год фуршетом в русском стиле по-прежнему жива, равно как и правило вечером 1 января угощать посетителей супом быстрого приготовления. На этот раз похмельная доширак-пати начнется в 18:00.
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Terminal bar
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Charlie
Черная икра и шампанское в Charlie
Проверенный способ мгновенного создания новогоднего настроения в Charlie превратили в мини-сет: бокал шампанского и ложка черной икры в новогодние праздники стоит здесь разумные 600 рублей. Если этого покажется мало – в ресторане действует специальное новогоднее меню от шеф-повара Юрия Манчука: холодец с говяжьим языком, муссом из тунца и попкорном из гречки, форшмак из сельди с муссом из свеклы и говядина «Веллингтон» обойдутся в 1200 рублей.
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Charlie
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Kuznyahouse
Пышки и глинтвейн в Kuznyahouse
Первая причина отправиться в Kuznyahouse – обогреваемая уличная терраса со столами-жаровнями и теплыми пледами, где из всамделишных самоваров разливают какао и глинтвейн, а еще кормят бутербродами с дальневосточной сельдью, куриным супом с пельменями и песто, чизбургерами и пышками. Вторая – музыкальная программа под кураторством Кирилла Сергеева с джазовыми концертами и полноценными праздничными вечеринками.
|Kuznyahouse
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Social Club
«Рашн Фэшн» и «Sorry, бабушка» в Social Club
С 1 по 10 января в Social Club вводят похмельный сет (меню пока держат в секрете), а к нему и специальные коктейли, приготовленные в соответствии с тремя главными правилами – небольшое количество алкоголя, соленая составляющая и витамин С. Например, будут подавать коктейль «Рашн Фэшн» с кавой и томатным рассолом и «Sorry, бабушка» с помидорами, специями, томатным соком и эстонским самогоном.
|Social Club
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«Китайская грамота»
«Мандариновый удар» в «Китайской грамоте»
В заведениях холдинга «Рестораны Раппопорта» до 14 января проходит новогодний фестиваль «Мандариновый удар», в рамках которого посетителям предлагают тематическое меню с главным новогодним фруктом. В «Китайской Грамоте» в него входит теплый салат с телятиной, мандаринами и манго и утка с мандаринами и салатом бок-чой.
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«Китайская грамота»
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«Цветочки»
Мадьярский суп и коктейль «Агритуризмо» в баре «Цветочки»
В баре «Цветочки» на Некрасова на протяжении всех каникул с 1 по 8 января будут подавать праздничный бранч: в скромную стоимость 400 рублей входит авторский коктейль «Агритуризмо» с хреновухой, лимончелло, белым вермутом и пудрой из жареного порея, мадьярский суп-гуляш, а также блюдо на выбор – холодец с муссом из хрена, оливье с креветками и икрой, томленое говяжье ребро с полбой или соте из мидий.
|«Цветочки»
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Новая Голландия
Новогодний базар на Новой Голландии
В здании «Бутылка» и в «Павильоне» на Новой Голландии уже сейчас работает Новогодний базар с игрушками, сувенирами, дизайнерскими подарками, а также разнообразной едой, которую можно съесть на месте. Свои киоски открыли проекты Los Churros (берем испанские жареные палочки из песочного теста), раклетная Alphorn (берем раклет из швейцарского сыра), а также резиденты парка. Команда «Бекицера» готовит вафли из фалафеля, сладкие шарики бацек и горячий сидр, грузинское кафе «Дзамико» – кутабы и пышки, «Рюмочная» – пирог с индейкой и куриный бульон в стакане, а SurfCoffee с десяток горячих напитков на любой вкус – от тыквенного рафа до чая с яблоком и корицей.
|Новая Голландия
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Beirut
Ближневосточный и греческий бранчи в Beirut
Известно: неспешные ближневосточные бранчи в кафе Beirut – отличный способ начать день в воскресенье. В новогодние праздники их будут подавать ежедневно, причем в трех вариантах. Турецкий бранч, например, включает яичницу с суджуком и рахат лукум, израильский – шакшуку, хумус и сыр лабане, а греческий – борек с брынзой, оливки и варенье с каймаком.
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Beirut
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«Рубинштейн»
Новогодние бранчи в «Рубинштейне»
Воскресные бранчи в «Рубинштейне» с непременным бокалом игристого и десятками закусок и горячих блюд стали проводить почти с самого запуска ресторана и они давно стали визитной карточкой места. Все каникулы (и даже дольше – до Старого Нового года 13 января) их будут подавать ежедневно. Меню соответствующее: риет из утки, куриный паштет с хумусом, буженина, жареная курица, бургеры с бараниной, соленья и непременные салаты оливье и селедка под шубой.
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«Рубинштейн»
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Made in China
Новогодний сет в Made in China
В период праздников в ресторане на Большой Морской действует специальный новогодний сет из двух блюд: утка – классическая для китайского застолья – с черноплодной рябиной и муссом из сельдерея и цветной капусты, а также классический японский десерт моти с манго.
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Made in China
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Суп из петуха
«Похмельные петухи» в рюмочной «У Ларисы»
В новогоднюю ночь «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» будут закрыты, а первого января откроются в 18:00 чтобы устроить специальный аттракцион «Похмельные петухи»: во всех трех заведениях сети в этот вечер будут подавать суп из петуха с мясом и зеленью.
|«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
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Animals
Вечеринка и амисбуш-меню в Animals
5 января в ресторане Animals на Некрасова пройдет вечеринка, посвященная запуску барного амисбуш-меню от шеф-повара Александра Пименова – ассорти мини-закусок к бокалу вина или коктейлю. Пробовать буррату с домашним винкотто, тартар из бедра бычка или картофель с майонезом из краба будем под сет на виниловом проигрывателе от совладельца ресторана Саши Варданяна и Миши Коллесникова.
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Animals
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«На вина!»
Похмельная пати в «На вина!»
1 января в 18:00 в баре «На вина!» на Казанской проведут специальную похмельную вечеринку с пловом, соленьями. В дополнение обещают диджей-сет и редкие петнаты по бокалам.
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«На вина!»
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Nau
Рамен и Bloody Miko San в бистро Nau
Все новогодние праздники в новом японском бистро Nau на Рубинштейна будут подавать специальный похмельный сет: порцию сытного рамена от шеф-повара Евгения Викентьева и коктейль-твист на «Кровавую Мери» – Bloody Miko San.
|Nau
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«Банщики»
Рыжики в сметане и холодец с брусникой в «Банщиках»
В ресторане «Банщики» к празднику подготовили похмельное меню в русском стиле из 10 блюд и 4 авторских напитков. За традиции отвечает холодец из свинины и говядины с моченой брусникой, рыжики в сметане и чебуреки с куриным бульоном и домашней аджикой, новаторскую линию поддерживает салат с квашеной капустой и ягодами, сливочный суп с кальмаром, нельмой и муксуном и томленый гусь с пюре из капусты, яблоком и виноградным соусом.
|«Банщики»
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