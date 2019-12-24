Что где есть (и пить!) в Петербурге на каникулах

Корейская вечеринка с шефом Sintoho Хаваном Чонгом и AF Brew в «Футуре»

Сразу несколько мероприятий на каникулах запланировано в «Футуре». Самая непредсказуемая часть программы – корейская вечеринка с шеф-поваром премиального ресторана Sintoho Хаваном Чонгом и командой AF Brew 5 января в 20:00. Чонг будет готовить корейскую жаренную курицу и аналог рисового боула – пибимпап, а AF Brew займутся пивным пейрингом и устроят серию дегустаций и коротких лекций о пивной культуре.

В остальные дни программа тоже будет насыщенной: 6 января – готовить обед в «Футуре» будут повара израильского бистро Saviv (идем на хумус и шакшуку!), 7 января – шеф-повар ресторана Grebeshki Павел Багрянов устроит raw-бар со свежими морскими ежами, гребешками и устрицами, а 8-го числа ресторан на время превратится в раменную, – готовить традиционный японский суп будут повара кафе Supramen.