Три новогодних рецепта: оливье с раковыми шейками, рождественский гусь и грузинские гозинаки

Приготовление

1. Для приготовления берут свежие орехи, например, грецкие и фундук – самые распространенные на Кавказе, они есть в каждом доме. Орехи нужно порубить ножом не мелко, но и не крупно.

2. Мед прогреть в сотейнике на медленном огне, кипеть он не должен, просто хорошо нагреться.

3. Когда мед нагреется, бросить в него рубленые орехи, тщательно перемешать, выложить еще горячую смесь на деревянную доску, выровнять в пласт и нарезать ромбиками. Дать остыть. Чтобы легче было сформовать ровную пластину из орехов и меда, лучше намочить руки водой. Толщина такой пластины может быть любой, но советую не делать слишком толстой, чтобы гозинаки было удобно есть.