Шеф-повар Руслан Бабаджанов – о традиционных китайских продуктах

Шеф-повар

«Грибы сянгу или шиитаке можно использовать свежими и сушеными. Достоинств у них несколько. Во-первых, это источник умами, во-вторых – универсальный продукт, который может стать основой гарнира, горячего блюда, бульона, соуса, а грибной сок можно использовать в качестве маринада. Также эти грибы широко используются в воке, который очень популярен в Китае.

Я впервые познакомился с этими грибами лет двенадцать назад. Первое впечатление было не очень: замоченные сушеные грибы, неприятные на вид, с резким запахом. А все потому, что продукт был неправильно обработан. Грибы мне не понравились, использовать не хотелось, всегда их сторонился. Спустя несколько лет научился их правильно обрабатывать, а позже начал покупать и свежие шиитаке. Сейчас постоянно их использую.

Шиитаке лучше покупать в сухом виде, хранить их можно очень долго. В сыром виде они имеют довольно насыщенный и специфический запах, который не всем понравится. Грибы стоит проварить 30 минут, несколько раз меняя воду, тогда запах станет более мягким, но своего уникального вкуса грибы не потеряют.

Дальше грибы можно добавить в салат или в суп, заправить соусом или использовать как гарнир. Можно не переживать, что продукт «потеряется», наоборот грибы будут впитывать в себя вкус специй, не теряя своего аромата».