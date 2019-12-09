Обеспечение офисов полноценным вкусным и разнообразным питанием — тренд, которыий понемногу набирает обороты в России. Уже в четырехстах фирмах от Калининграда до Владивостока установлены киоски Self. Ничего похожего на столовку, вендинговый аппарат со снеками или доставку обедов. Стильные витрины-холодильники с разнообразным и полноценным питанием плюс отличная кофемашина. Наполнение — по вкусу сотрудников и при желании меняется. Нет продавцов, нет кассиров, нет дистанционного контроля! Перекусить или плотно поесть можно в любой момент: хоть перед работой, если не успел позавтракать, хоть ночью, если аврал и дедлайн задержали в офисе.
Для кого работает новый консьерж-сервис еды Self.
Расспросили генерального директора Self. Василия Брицкого о том, кому подходит сервис и как он устроен
Можно сказать, что идею мы увидели в Штатах, но доработали под российские реалии. Классический вендинг с его ограничениями не всех устраивает, люди хотят, чтобы на работе можно было перекусить или пообедать вкусным, полезным, свежим, но при этом не заказывать еду из ресторана и не ходить далеко. У нас полностью открытая история, на доверии: любой может подойти к холодильнику, чтобы взять еду, оценить ее, этикетку прочитать. Платишь потом, после выбора продукта.
За три года, что мы работаем, идея показала свою жизнеспособность, а сеть стала федеральной. Мы считаем, что это стандарт, который со временем будет принят всеми: открывая новый офис или во время реновации работодатель будет планировать не только зону отдыха, но и место для киоска. Self. актуален для любого офиса от 125-150 человек.
Наше знакомство с клиентом начинается с обсуждения и дегустации в его офисе. Потом привозим и ставим витрины-холодильники. У нас есть модульные решения, которые можно встроить в имеющееся пространство. А если просят доработать под дизайн конкретного интерьера, с радостью идем навстречу.
Что касается ассортимента, то начинаем с того, о котором договорились на дегустации, а потом меню дорабатывается по пожеланиям, обновляется по сезону, благо в общем ассортименте у нас более 400 позиций. Каждый день наши сотрудники привозят в SelfKiosk самое вкусное и свежее от проверенных локальных поставщиков.
Есть ли у нас блюда-хиты, которые востребованы всеми и везде? Пожалуй, это сырники и творожные запеканки (они идеальны для завтрака), блинчики с различными начинками (универсальный перекус), салаты (от проверенных временем «Оливье» и «Цезаря» до модных «зелёных»), горячие блюда с мясом и рыбой. И конечно, зерновой кофе! У клиентов бывают и очень необычные пожелания по меню, которые мы стараемся удовлетворить. В этом наша особенность: мы работаем очень гибко. Если нас просят быть healthy — окей, не вопрос. Хочется сытного, привычного, домашнего — пожалуйста!
- Установка и обслуживание бесплатно
- Дизайн и функционал индивидуальные
- 400+ блюд, включая горячие
- Обслуживание и поддержка 24/7
Разложили разнообразное меню Self. на типажи, которые встречаются, наверное, в каждом офисе
Продвинутый креативщик-эстет
Он/она кипит идеями, а творческий процесс надо поддерживать. И тут чипсами и шоколадками не обойдешься. Вид еды принципиально важен (ведь мы имеем дело с эстетом), а состав будет внимательно изучен.
Завтрак: творожная запеканка с грушей или фритата с овощами.
Обед: томатный суп-пюре, салат из запеченной свеклы, куриная грудка карри с рисом в кокосовом молоке.
Перекусить: закуска из миндаля, твердого сыра, сушеной клюквы, блинчики со шпинатом и сырным соусом.
Напиток: двойной эспрессо.
Десерт: морковный кекс или фисташковый рулет с протертыми ягодами.
Женщина в форме
Занимается спортом, считает калории, отслеживает тренды в питании: интервальная диета, правильные сочетания продуктов, точный подсчет КБЖУ. Закрывает углеводное окно не сладкой булочкой, а овощами с протеином.
Завтрак: овсяная каша или запеченные (не жареные!) сырники.
Обед: суп-пюре из тыквы с семенами льна, греческий салат, семга на пару с пюре из шпината.
Перекусить: овощная соломка, лепешка с запеченными овощами и хумусом, кефир.
Напиток: вода без газа, ванильный капучино.
Десерт: цельнозерновой маффин с черникой без сахара или крем-суфле с вишней.
Работающая мама/ одинокий мужчина
Если другие приносят еду с собой в боксах, то эти товарищи будут рады взять готовое блюдо домой, чтобы не тратить время и силы на приготовление пищи. Практически всеядны. Пьют много кофе: она по ночам делает поделки для школы и детсада, он смотрит сериалы или просто работает.
Завтрак: блинчики с вишней или яблоками — они нравятся детям, молочные каши.
Обед: куриная лапша, салат «Нисуаз» с тунцом, фунчоза с овощами, плов с курицей.
Перекусить: сэндвич с индейкой, тыквенный пудинг.
Напиток: детям — морс, взрослым — кофе, и покрепче!
Десерт: пирожное «Муравейник», безе или шоколадный пудинг.
Отец семейства
На столе у него стоит фотография детей. Ради них он даже не ходит на обед, чтобы попасть домой на час раньше. Любит вкусно поесть, а если это еще и полезно и потеть в спортзале придется меньше, наш герой только за. Во вкусах скорее консерватор. Предпочтет домашний борщ изысканному вишисуазу, а бефстроганов — утиному конфи.
Завтрак: каша «Пять злаков», блинчики с творогом.
Обед: уха, винегрет с маринованной капустой, мясные котлетки с томатным соусом, куриные оладьи с рисом и овощами.
Перекусить: сэндвич с лососем.
Напиток: компот из сухофруктов.
Десерт: торт «Медовик» или пирожное «Птичье молоко».
Хипстер-айтишник
Небрежен, нестрижен, неотглажен. Зато с ним можно быть спокойным за кибербезопасность фирмы. Не заботится о питании. Может годами сидеть на коле и чипсах, но, если покормить вкусно, будет кодить с удвоенной скоростью.
Завтрак: блинчики с ветчиной и сыром, классический омлет.
Обед: грибной крем-суп, салат из капусты с огурцом, котлета по-киевски с картофельным пюре.
Перекусить: хот-дог, шоколадный батончик, лаваш с курицей.
Напиток: ну кола же) И латте.
Десерт: молочный «Наполеон» или кольцо с творогом.
Биохакер обоих полов
В курсе современных научных открытий и выводов британских ученых. Знает все про суперфуды. Свято верит, что глютен — зло, а семена чиа спасут человечество. Возможно, веган или сыроед.
Завтрак: рисовая каша на кокосовом молоке.
Обед: овощной салат с фасолью и киноа, рагу из цветной капусты, гречка с запеченными шампиньонами и морковью.
Перекусить: свежие фрукты и ягоды, кубики кокоса.
Напиток: вода без газа. Изредка американо без сахара.
Десерт: зло ))) Впрочем, наверняка соблазнится пудингом манго-чиа. Естественно, без сахара.
Узнали в ком-нибудь себя, коллег, подчиненных? Или вдруг вспомнили, что сегодня не удалось пообедать? Значит, пора заглянуть на selfkiosk.ru.
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