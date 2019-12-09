Для кого работает новый консьерж-сервис еды Self.

Можно сказать, что идею мы увидели в Штатах, но доработали под российские реалии. Классический вендинг с его ограничениями не всех устраивает, люди хотят, чтобы на работе можно было перекусить или пообедать вкусным, полезным, свежим, но при этом не заказывать еду из ресторана и не ходить далеко. У нас полностью открытая история, на доверии: любой может подойти к холодильнику, чтобы взять еду, оценить ее, этикетку прочитать. Платишь потом, после выбора продукта.

За три года, что мы работаем, идея показала свою жизнеспособность, а сеть стала федеральной. Мы считаем, что это стандарт, который со временем будет принят всеми: открывая новый офис или во время реновации работодатель будет планировать не только зону отдыха, но и место для киоска. Self. актуален для любого офиса от 125-150 человек.