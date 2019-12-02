Декабрь – лучшее время для хурмы: сейчас ее много и она особенно сладкая. «Собака.ru» нашла в Петербургских ресторанах десять блюд, в которых любимый фрукт выступает в самых неожиданных ролях: как основа соуса, дополнение к мясу и даже ключевой элемент баскского бутерброда.
10 блюд с хурмой в ресторанах Петербурга
-
ЕМ
Устричный лист с фейхоа и хурмой в ЕМ
Самое минималистичное блюдо в нашей подборке – амисбуш в новом сете шефа-модерниста Олеси Дробот. Терпкий и солоноватый морской дух устричного листа дополняют пряные и сладкие фейхоа и хурма.
|ЕМ
Узнать подробнее
-
Commons
Севиче из форели с фенхелем в Commons
Идеальная версия севиче для тех, кто недолюбливает классическое перуанское блюдо за повышенную кислотность. Традиционный маринад для севиче — «тигриное молоко» — шеф-повар Антон Абрезов сделал из мандаринового сока и цедры, так, чтобы он не заглушал вкус нежной мурманской форели. К маринованной рыбе идет фенхель (из хозяйства «Белая Русь») и хурма, которая подчеркивает сезонность блюда.
|
Commons
-
«Кококо»
Салат с хурмой и страчателлой в «Кококо»
Новую салат от Игоря Гришечкина легко представить и в разделе десертов, но еще лучше он работает как закуска к бокалу вина: сладкую хурму шеф соединяет со сливочной страчателлой и подает с тыквенным сорбетом и жареными семечками.
|«Кококо»
Узнать подробнее
-
«Ателье Tapas&Bar»
Тартар из говядины в «Ателье Tapas&Bar»
Необычная сезонная интерпретация тартара их говяжьей вырезки от шеф-повара «Ателье» Николая Рязанцева. Нарубленное сырое мясо он подает со сладкой хурмой, ломтиками чоризо и соусом на основе копченой сметаны и трюфельного масла.
|«Ателье Tapas&Bar»
Узнать подробнее
-
Birch
Севиче с тунцом и хурмой в Birch
Еще одна экспериментальная версия севиче в нашей подборке. Шеф-повар Арслан Бердиев подает кусочки тунца с маринованной хурмой, пюре из батата и хрустящим рисом, а соус готовит на основе томатной воды и сока юзу.
|Birch
Узнать подробнее
-
Charlie
Карпаччо из хурмы с сыром шевр в Charlie
Легкая (и если подумать, вполне классическая) фруктовая закуска к вину от шеф-повара Charlie Юрия Манчука: тонкие слайсы хурмы он подает со снегом из сыра шевр, инжирной гранитой, муссом из ряженки и щепоткой корицы.
|Charlie
Узнать подробнее
-
Bourgeois Bohemians
Томленая свинина с хурмой в Bourgeois Bohemians
Основательное мясное блюдо от шеф-повара Артема Гребенщикова: в Bourgeois Bohemians до мягкости томят свиные ребра, отделяют мясо от костей и подают с хурмой, пюре из жареной капусты, соусом из кислой антоновки и хрустязим кейлом. А сверху украшают ростками кинзы и карамелизированной цедрой лимона.
|
Bourgeois Bohemians
-
Grün
Крем из абрикосовых косточек с хурмой в Grün
Свежий и легкий десерт без сахара и глютена от главного веган-шефа Петербурга Виктории Мосиной: сладкую хурму она подает с кремом из абрикосовой косточки и лимонной карамелью, а сверху украшает пастилой из сливы.
|Grün
Узнать подробнее
-
Terrassa
Салат с кейлом, хурмой и страчателлой в Terrassa
Удачное сочетание жирной сливочной страчателлы и сладкой хурмы взяли на вооружение и в ресторане Terrassa. Подчеркивает его хрустящий кейл, заправленный соусом на основе бальзамического уксуса, орехами, ягодами годжи и пармезаном.
|Terrassa
Узнать подробнее
-
Bilbao
Пинчо с ростбифом и электрической хурмой в Bilbao
В ресторане баскской кухни Bilbao в сезон хурмы придумали делать с ней пинчо: обжаренная чиабатта, ростбиф, пряное зеленое масло и хурма. Но не все так просто: хурму для тапаса предварительно маринуют под вакуумом в водке, настоянной на электрических цветах (необычном растении, имеющим характерное кисловатое послевкусие и покалывающим язык).
|
Bilbao
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.