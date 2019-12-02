10 блюд с хурмой в ресторанах Петербурга

Декабрь – лучшее время для хурмы: сейчас ее много и она особенно сладкая. «Собака.ru» нашла в Петербургских ресторанах десять блюд, в которых любимый фрукт выступает в самых неожиданных ролях: как основа соуса, дополнение к мясу и даже ключевой элемент баскского бутерброда.