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10 блюд с хурмой в ресторанах Петербурга

Декабрь – лучшее время для хурмы: сейчас ее много и она особенно сладкая. «Собака.ru» нашла в Петербургских ресторанах десять блюд, в которых любимый фрукт выступает в самых неожиданных ролях: как основа соуса, дополнение к мясу и даже ключевой элемент баскского бутерброда. 

  • ЕМ

Устричный лист с фейхоа и хурмой в ЕМ

Самое минималистичное блюдо в нашей подборке – амисбуш в новом сете шефа-модерниста Олеси Дробот.  Терпкий и солоноватый морской дух устричного листа дополняют пряные и сладкие фейхоа и хурма. 

ЕМ
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  • Commons

Севиче из форели с фенхелем в Commons

Идеальная версия севиче для тех, кто недолюбливает классическое перуанское блюдо за повышенную кислотность. Традиционный маринад для севиче — «тигриное молоко» — шеф-повар Антон Абрезов сделал из мандаринового сока и цедры, так, чтобы он не заглушал вкус нежной мурманской форели. К маринованной рыбе идет фенхель (из хозяйства «Белая Русь») и хурма, которая подчеркивает сезонность блюда.

Commons
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  • «Кококо»

Салат с хурмой и страчателлой в «Кококо»

Новую салат от  Игоря Гришечкина легко представить и в разделе десертов, но еще лучше он работает как закуска к бокалу вина: сладкую хурму шеф соединяет со сливочной страчателлой и подает с тыквенным сорбетом и жареными семечками. 

«Кококо»
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  • «Ателье Tapas&Bar»

Тартар из говядины в «Ателье Tapas&Bar»

Необычная сезонная интерпретация тартара их говяжьей вырезки от шеф-повара «Ателье»  Николая Рязанцева. Нарубленное сырое мясо он подает со сладкой хурмой, ломтиками чоризо и соусом на основе копченой сметаны и трюфельного масла. 

«Ателье Tapas&Bar»
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  • Birch

Севиче с тунцом и хурмой в Birch

Еще одна экспериментальная версия севиче в нашей подборке. Шеф-повар Арслан Бердиев подает кусочки тунца с маринованной хурмой, пюре из батата и хрустящим рисом, а соус готовит на основе томатной воды и сока юзу. 

Birch
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  • Charlie

Карпаччо из хурмы с сыром шевр в Charlie

Легкая (и если подумать, вполне классическая) фруктовая закуска к вину от шеф-повара Charlie Юрия Манчука: тонкие слайсы хурмы он подает со снегом из сыра шевр, инжирной гранитой, муссом из ряженки и щепоткой корицы. 

Charlie
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  • Bourgeois Bohemians

Томленая свинина с хурмой в Bourgeois Bohemians

Основательное мясное блюдо от шеф-повара Артема Гребенщикова: в Bourgeois Bohemians до мягкости томят свиные ребра, отделяют мясо от костей и подают с хурмой, пюре из жареной капусты, соусом из кислой антоновки и хрустязим кейлом. А сверху украшают ростками кинзы и карамелизированной цедрой лимона. 

Bourgeois Bohemians
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  • Grün

Крем из абрикосовых косточек с хурмой в Grün

Свежий и легкий десерт без сахара и глютена от главного веган-шефа Петербурга Виктории Мосиной: сладкую хурму она подает с кремом из абрикосовой косточки и лимонной карамелью, а сверху украшает пастилой из сливы.

Grün
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  • Terrassa

Салат с кейлом, хурмой и страчателлой в Terrassa

Удачное сочетание жирной сливочной страчателлы и сладкой хурмы взяли на вооружение и в ресторане Terrassa.  Подчеркивает его хрустящий кейл, заправленный соусом на основе бальзамического уксуса, орехами, ягодами годжи и пармезаном. 

Terrassa
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  • Bilbao

Пинчо с ростбифом и электрической хурмой в Bilbao

В ресторане баскской кухни Bilbao в сезон хурмы придумали делать с ней пинчо: обжаренная чиабатта, ростбиф, пряное зеленое масло и хурма. Но не все так просто: хурму для тапаса предварительно маринуют под вакуумом в водке, настоянной на электрических цветах (необычном растении, имеющим характерное кисловатое послевкусие и покалывающим язык).

Bilbao
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Саша Иорданов,
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