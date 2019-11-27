Эксперимент: редакция «Собака.ru» идет в «Уе!Бар»

Мы встречаемся у входа в «Уе!Бар» около 23:00. Спустившись по лестнице попадаем в подвальное помещение c наскоро сделанным ремонтом: выкрашенные в черный стены с узором из пенисов и цветочков и простая икеевская мебель. Народу битком — даже у стойки почти нет места. Люди заходят примерно каждые три минуты, оценивают обстановку и уходят, понимая, что ждать столик придется долго. Пробиваемся к стойке.



ГЕНЕРАЛОВА: Мы что-то будем здесь брать?

ИОРДАНОВ: Чтобы это бы полноценный эксперимент, мы должны что-то выпить.

АНИСИМОВА: А можно что-то некрепкое? Я работала целый день.

ГЕНЕРАЛОВА: А я почти не спала. (изучая меню) Выбор такой: «Вилкой в глаз», «Одномандатник», «В рот возьму»... Господи.

АНИСИМОВА: Я хочу «Одномандатник» – как бывший политический журналист и, возможно, единственный человек в баре, который знает, что это значит на самом деле.

ИОРДАНОВ: Здесь написано: «Коктейль для верного мужика». Тебе не очень подходит.

ГЕНЕРАЛОВА: «Чтобы напоить девушку: ей даст в голову, она даст тебе». Господи, это реально, я правда это вижу?

ИОРДАНОВ: Я буду «Вилкой в глаз» – нужно привести в баланс внутреннее с внешним.



Официантка, с подносом грязной посуды, проходя к барной стойке, вежливо извиняется и просит ее пропустить.



ГЕНЕРАЛОВА: А почему не нахамили?

ИОРДАНОВ: Мне кажется, они не умеют.

АНИСИМОВА: Может, потому что ты им мило улыбаешься.

ГЕНЕРАЛОВА: Я-то вообще умею нарываться на конфликт.

ИОРДАНОВ: А люди все прибывают. Зачем? Кругом ведь полно хороших баров.

ГЕНЕРАЛОВА: Не знаю. Может им нравится сидеть в неклевом баре с липким полом, который похож на Killfish.

АНИСИМОВА: Понятия не имею, что такое Killfish – никогда там не была.

ИОРДАНОВ: А я был, студентом туда ходил.

ГЕНЕРАЛОВА: Да, мы тоже ходили на истфаке в Killfish. Там можно было реально дешево выпить.

ГЕНЕРАЛОВА: Ладно, я возьму коктейль «В попу раз» тогда. Он мне по составу нравится. Только можно ты все это будешь заказывать — неловко произносить это вслух.

ИОРДАНОВ: Надеюсь, в чеке будут прописаны все названия. Уже представляю, как понесу его бухгалтерию.