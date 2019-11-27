21 ноября создатели «Угрюмочной» запустили на улице Восстания «Уе!Бар» – бар с провокационным названием и слоганом «Здесь тебя пошлют». На сайте заведения написано, что это «место, где официанты-комики стебутся над гостями, ругаются матом и ведут себя, как хотят». «Собака.ru» не могла пройти мимо, и субботним вечером оценить происходящее в баре отправились трое компетентных делегатов – редактор отдела культуры Алена Анисимова, редактор раздела «Искусство» Александра Генералова и редактора рубрики «Еда» Саша Иорданов.
Эксперимент: редакция «Собака.ru» идет в «Уе!Бар»
Мы встречаемся у входа в «Уе!Бар» около 23:00. Спустившись по лестнице попадаем в подвальное помещение c наскоро сделанным ремонтом: выкрашенные в черный стены с узором из пенисов и цветочков и простая икеевская мебель. Народу битком — даже у стойки почти нет места. Люди заходят примерно каждые три минуты, оценивают обстановку и уходят, понимая, что ждать столик придется долго. Пробиваемся к стойке.
ГЕНЕРАЛОВА: Мы что-то будем здесь брать?
ИОРДАНОВ: Чтобы это бы полноценный эксперимент, мы должны что-то выпить.
АНИСИМОВА: А можно что-то некрепкое? Я работала целый день.
ГЕНЕРАЛОВА: А я почти не спала. (изучая меню) Выбор такой: «Вилкой в глаз», «Одномандатник», «В рот возьму»... Господи.
АНИСИМОВА: Я хочу «Одномандатник» – как бывший политический журналист и, возможно, единственный человек в баре, который знает, что это значит на самом деле.
ИОРДАНОВ: Здесь написано: «Коктейль для верного мужика». Тебе не очень подходит.
ГЕНЕРАЛОВА: «Чтобы напоить девушку: ей даст в голову, она даст тебе». Господи, это реально, я правда это вижу?
ИОРДАНОВ: Я буду «Вилкой в глаз» – нужно привести в баланс внутреннее с внешним.
Официантка, с подносом грязной посуды, проходя к барной стойке, вежливо извиняется и просит ее пропустить.
ГЕНЕРАЛОВА: А почему не нахамили?
ИОРДАНОВ: Мне кажется, они не умеют.
АНИСИМОВА: Может, потому что ты им мило улыбаешься.
ГЕНЕРАЛОВА: Я-то вообще умею нарываться на конфликт.
ИОРДАНОВ: А люди все прибывают. Зачем? Кругом ведь полно хороших баров.
ГЕНЕРАЛОВА: Не знаю. Может им нравится сидеть в неклевом баре с липким полом, который похож на Killfish.
АНИСИМОВА: Понятия не имею, что такое Killfish – никогда там не была.
ИОРДАНОВ: А я был, студентом туда ходил.
ГЕНЕРАЛОВА: Да, мы тоже ходили на истфаке в Killfish. Там можно было реально дешево выпить.
ГЕНЕРАЛОВА: Ладно, я возьму коктейль «В попу раз» тогда. Он мне по составу нравится. Только можно ты все это будешь заказывать — неловко произносить это вслух.
ИОРДАНОВ: Надеюсь, в чеке будут прописаны все названия. Уже представляю, как понесу его бухгалтерию.
ГЕНЕРАЛОВА: Кажется, я поняла, вон, смотрите, у двери сидит чувак и обзывает входящих.
АНИСИМОВА: Человек в подтяжках, который ходит по залу, тоже какие-то дополнительные функции выполняет. Слышите, он принимает заказ и одновременно пререкается.
ИОРДАНОВ: Но он выглядит не слишком угрожающе, скорее комично.
ГЕНЕРАЛОВА: Он, кстати, сюда идет
К нам подходит тучный молодой мужчина с лоснящимся лицом. И ни с того ни с сего разражается тирадой из бессвязных реплик, оскорблений и мата.
– Пошла ты, ****, у меня жена и трое детей, **** <…>.
ГЕНЕРАЛОВА (официанту): Ты не очень круто это делаешь. Очень неестественно.
Мужчина громким срывающимся голосом продолжает свою речь: «У меня три класса образования, потому меня сюда и взяли, а ты тут начинаешь. Буду я искать скрытый смысл, дура». Потом резко останавливается и уточняет: «Так более естественно?»
АНИСИМОВА (официанту): Надо над интонацией поработать. И вот еще – нарушен контакт со зрителем, поэтому получается неестественно. Вы не смотрите в глаза.
Официант ретируется к столикам в поисках более благодарной публики.
АНИСИМОВА: Теперь я представляю какой это будет текст: звездочка, звездочка, звездочка.
ИОРДАНОВ: Этот вот человек в подтяжках совсем не страшный. Его даже жалко.
АНИСИМОВА: У него такая бессвязная брань, что он напоминает человека с синдромом Туретта.
Удача — выпившие батарею шотов мужчины покинули зал, и мы перемещаемся за столик.
ИОРДАНОВ: А в чем по вашему причина популярности таких мест? Сначала была «Угрюмочная», а вот теперь это.
АНИСИМОВА: Мне кажется, «Угрюмочная» была вирусной историей в интернете. Это было достаточно весело, мы же все любим шутить, какие мы грустные и депрессивные. «Из Петербурга с апатией и безразличием» – вот это все. Плюс локальный патриотизм и эгоизм – «Не надо про тебя, расскажи мне про меня». Поэтому зашло. При этом я не уверена, что люди действительно доходили до «Угрюмочной». Вполне допускаю, что медийный успех проекта был выше фактического.
Прямо на нас направляется еще один официант-актер с всклокоченными зеленоватого оттенка волосами и безумным взглядом.
АНИСИМОВА: Вот этот чувак меня пугает. Он контакта глаз не избегает, и сразу становится тревожно.
ИОРДАНОВ: Он какой-то потерянный.
ГЕНЕРАЛОВА: Похож на панка.
Тем временем за соседним столиком происходит перебранка между официантом в подтяжках и посетителями.
– У вас телефон – гавно. И на него вы собираетесь меня снимать? – кричит официант, и наигранно пытается отобрать телефон.
– Член изо рта вынь и закажи нормально! — обращается он к максимально брутальному посетителю, который в обычной ситуации дал бы в глаз, но в обстановке «Уе!Бара» лишь смущенно и радостно улыбается.
АНИСИМОВА: Может, я просто не хожу в такие места, но это какое-то вневременье. Посмотрите, как выглядят здесь люди. Если мне покажут этот бар в фильме, я не смогу идентифицировать эпоху. Хотя больше всего похоже на нулевые.
ГЕНЕРАЛОВА: Да, количество мужчин в облегающих рубашках и розовых поло тут как в каком-то клубе «Людовик» образца 2007 года.
ИОРДАНОВ: В Сингапуре есть очень популярный Long bar. Он находится в Rafflles Hotel – это старейший местный отель, очень дорогой. Так вот, в этом баре всем посетителям в неограниченных количествах подают неочищенный арахис. Все его едят, а скорлупу бросают прямо на пол. И это фишка бара. Вы наверняка знаете, что к мусору в Сингапуре отношение очень строгое. Бросишь на асфальт окурок – получишь гигантский штраф. Но, видимо, потребность есть: и вот ты идешь в дорогой фешенебельный бар, чтобы там отвести душу.
ГЕНЕРАЛОВА: Мне кажется, все здесь только сидят и ждут, что их все-таки пошлют *****. Прямо вот дождаться не могут, когда же их этот экспириенс накроет.
ИОРДАНОВ: Пока я стоял у входа из бара вышел взрослый серьезный мужик с компанией. И вот они вышли и стали шумно обсуждать бар и этот мужик так очень устало разочарованно говорит: «Они даже ***** меня послать не смогли. А мне так хотелось». Вот интересно – это что за потребность такая?
АНИСИМОВА: То есть ты думаешь, людям хочется открытого конфликта?
ИОРДАНОВ: Ну да, моя гипотеза в том, что общество меняется. Возможностей для выражения агрессии все меньше. А поругаться хочется.
АНИСИМОВА: Ну то есть это из той же серии: многие продолжают быть сексистами, но открыто это делать уже вроде как не модно.
ГЕНЕРАЛОВА: Но при этом актеры плохо справляются, они какие-то ненастоящие. Тебе не хамят, а просто разыгрывают спектакль. В общем им нужно научиться по-настоящему хамить, тогда посмотрим. Пусть сходят тут поблизости в кафе «Маяк», например.
АНИСИМОВА: Нет уж той знаменитой советской школы общепита.
ИОРДАНОВ: Ну кстати, в каком-то виде советские традиции до сих пор существует. Недавно оказался в информационном отделе «Гостиного двора». Вот там сотрудницы все еще держат марку.
Приносят коктейли. Персиковый «Одномандатник» в бокале-креманке вызывает всеобщее одобрение своим видом (но не вкусом). Остальные коктейли тоже восторга не вызывают.
АНИСИМОВА: Девушка-официантка очень вежливая, кажется, будто она не отсюда.
К нам подходит еще один официант с грустным меланхоличным выражением лица. Он пытается забрать бокал у Александры Генераловой:
– Ну давай, быстрее допивай, я унесу.
ГЕНЕРАЛОВА (официанту): Спокойно. Может вы попозже подойдете?
Но он не уходит и стоит у столика угрюмо поглядывая на бокал.
ГЕНЕРАЛОВА (отдавая недопитый бокал): Не очень-то и вкусно было.
АНИСИМОВА (официанту): Вообще, у вас лучше получается, чем у ваших коллег.
– А вы чего будете? Не слышу? Гренки?
АНИСИМОВА (официанту): Кстати, вы очень похожи на Пруста. Серьезно. Если что, это комплимент. Читали в «Поисках утраченного времени»?
Официант смотрит на Алену с подчеркнутым равнодушием.
ГЕНЕРАЛОВА: Вот этот чувак хорошо отработал.
АНИСИМОВА: И он действительно очень похож на Пруста.
ГЕНЕРАЛОВА: Ну главное он реально хамит. Не кричит, а именно хамит. И у него правильное выражение лица.
АНИСИМОВА: У него органично выходит, да.
ИОРДАНОВ: При этом это такое нежесткое хамство.
ГЕНЕРАЛОВА: Но очень неприятное.
ИОРДАНОВ: Он создает дискомфорт своим присутствием.
АНИСИМОВА: Мне вот правда интересно, есть ли у них какое-то распределение ролей, драматургия. Потому что типажи же разные. Знаете, как есть: рыжий клоун, белый клоун, персонажи комедии дель арте. Вот Коломбина у них подкачала, она какая-то очень добрая и вежливая.
Официант в подтяжках тем временем обнимает парня стоящего в проходе между залами. Тот смущенно краснеет и смеется, пытаясь выбраться из этого плена. Через минуту официант орет на него и отправляет в туалет закрыть за собой дверь.
АНИСИМОВА: Ничего себе. Такого не позволяет себе даже театральная компания SIGNA. А здесь вот видишь – прямой физический контакт. Вот она – иммерсивность, которую мы потеряли.
За соседним столиком сидит парочка, которой скорее бы подошел приглушенный интимный свет кофейни «Чайникофф»: молодой человек в розовой рубашке, оглядывающийся по сторонам, и кудрявая девушка, которая полчаса неловко крутит в руках непочатый бокал светлого пива.
ГЕНЕРАЛОВА (обращается к девушке): Девушка, скажите, зачем вы сюда пришли? Сразу видно, что вам не по себе в этом заведении?
ДЕВУШКА: Нет, все в порядке, нам тут нравится.
ПАРЕНЬ: Я в пятницу прочитал, что такой бар открылся, вот и решили сходить посмотреть что как.
ГЕНЕРАЛОВА: Ребят, хоть это и задание редакции, но оставаться тут еще хотя бы на пять минут — выше моих сил. Тем более брачные игры за столиком напротив перешли уже в какую-то порнографическую фазу, а мы вроде как с Аленой отвечаем в журнале за культуру.
ИОРДАНОВ: Ну что, тогда в «Хроники»?
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