Наболело: ресторанный сервис в 2019 году – это бронь без правил, доставка и чаевые по карточкам

Рестораторы, научитесь бронировать

Еще пять лет назад невозможно было представить ту дисциплину, с какой мы теперь планируем походы в ресторан: без брони в достойный общепит не попасть. Но пока что бои, с которыми ты прорываешься к любимой котлетке, — без правил. Заведения, открытые с 18:00, на дневные звонки не отвечают. В одних местах не бронируют террасу, другие требуют за нее депозит. А этот тон, которым тебе советуют в следующий раз звонить за полгода, когда утром спросишь про стол на вечер! Физически слышно, как на том конце закатывают глаза — мол, что за простачок.