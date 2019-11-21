18+

На Василеостровском рынке открылось грузинское бистро Georgiani

На Василеостровском рынке запустили корнер современной грузинской кухни Georgiani. Авторы проекта –Георгий Дарцмелия («Литера G»,  Bolshoybar) и Анри Бер (сервисы GastroReview и Foodism).

В меню представлена классика: харчо, лобио, хинкали с мясом или сыром, а также два вида хачапури. Шеф-повар Гиви Гвитидзе, стажировавшийся в ресторанах Тбилиси, хачапури по-аджарски делает в неортодоксальной версии – убирая лишнее тесто и добавляя больше начинки. На десерт можно заказать чурчхелу или грузинский пончик с заварным кремом, а из напитков – лимонад «Натахтари» и кофе по-восточному. 

  • Хачапури по-аджарски

  • Грузинский салат

  • Хинкали

  • Грузинский пончик и кофе по-восточному

Дизайн корнера разработало архитектурное бюро Paum, также оформлявшее проекты Italy Group, рестораны «Банщики» и «Счастье».


 

 

Georgiani
Адрес: Большой пр. В.О., 16
Узнать подробнее

 

                        
   

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.

Мильчина Дора,
Комментарии

Наши проекты