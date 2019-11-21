На Василеостровском рынке запустили корнер современной грузинской кухни Georgiani. Авторы проекта –Георгий Дарцмелия («Литера G», Bolshoybar) и Анри Бер (сервисы GastroReview и Foodism).
На Василеостровском рынке открылось грузинское бистро Georgiani
В меню представлена классика: харчо, лобио, хинкали с мясом или сыром, а также два вида хачапури. Шеф-повар Гиви Гвитидзе, стажировавшийся в ресторанах Тбилиси, хачапури по-аджарски делает в неортодоксальной версии – убирая лишнее тесто и добавляя больше начинки. На десерт можно заказать чурчхелу или грузинский пончик с заварным кремом, а из напитков – лимонад «Натахтари» и кофе по-восточному.
Дизайн корнера разработало архитектурное бюро Paum, также оформлявшее проекты Italy Group, рестораны «Банщики» и «Счастье».
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Georgiani
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