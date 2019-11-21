На Василеостровском рынке открылось грузинское бистро Georgiani

В меню представлена классика: харчо, лобио, хинкали с мясом или сыром, а также два вида хачапури. Шеф-повар Гиви Гвитидзе, стажировавшийся в ресторанах Тбилиси, хачапури по-аджарски делает в неортодоксальной версии – убирая лишнее тесто и добавляя больше начинки. На десерт можно заказать чурчхелу или грузинский пончик с заварным кремом, а из напитков – лимонад «Натахтари» и кофе по-восточному.