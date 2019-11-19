На набережной реки Фонтанки, 51-53 заработал Ossi bar. На его создание кинопродюсера Варвару Котелевскую и бартендера Ольгу Фрау (участницу проектов Holy Water, Unterwelt, «Бар») вдохновила эстетика Берлина конца 80-х. Название выбрали соответствующее: Ossi – прозвище, которым жители Западной Германии называли жителей ГДР.
На набережной Фонтанки открылся Ossi bar
В барной карте сделали упор на мононапитки. В качестве крепкого алкоголя – дистилляты и настойки собственного приготовления. Также есть вина из восточноевропейских стран, крафтовое пиво и сидр, а также безалкогольные напитки.
В качестве закуски можно заказать соленья, сырные и мясные тарелки или горячий сэндвич. А в скором времени владельцы обещают представить десерты и выпечку.
За аутентичный интерьер и домашний уют заведения отвечала дизайнер Екатерина Тихая. Здесь есть тот самый знаменитый ковер в восточном стиле, мебель с барахолок и посуда того времени, доставшаяся от друзей и знакомых.
Создатели также планируют проводить в Ossi bar лекции, кинопоказы, спектакли и «домашние» вечеринки.
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Ossi bar
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