На набережной Фонтанки открылся Ossi bar

В барной карте сделали упор на мононапитки. В качестве крепкого алкоголя – дистилляты и настойки собственного приготовления. Также есть вина из восточноевропейских стран, крафтовое пиво и сидр, а также безалкогольные напитки.

В качестве закуски можно заказать соленья, сырные и мясные тарелки или горячий сэндвич. А в скором времени владельцы обещают представить десерты и выпечку.