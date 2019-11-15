На Невском проспекте открылась раменная «Ярумэн»

Основа меню — рамен. Посетителям предлагают более десяти вариаций супа: есть как традиционные – с курицей или свининой, так и, например, с рыбой или веганский вариант – с бурыми водорослями вакамэ. Помимо раменов в кафе подают карри и доны, а с 12:00 до 16:00 предлагают комплексный обед из трех блюд за 700 рублей.

В барной карте три вида пива, а также традиционные японские чаи – сен-тя, гэммай-тя, ходзи-тя.