На Невском проспекте открылась раменная «Ярумэн»

На Невском проспекте открылась вторая точка сети «Ярумэн». Первую аутентичную японскую закусочную со специализацией на рамене в 2015 году запустил японский предприниматель, владелец сети раменных «Мэнъя Масамунэ». На данный момент отделение сети работает также на Малой Морской улице.
Основа меню — рамен. Посетителям предлагают более десяти вариаций супа: есть как традиционные – с курицей или свининой, так и, например, с рыбой или веганский вариант – с бурыми водорослями вакамэ. Помимо раменов в кафе подают карри и доны, а с 12:00 до 16:00 предлагают комплексный обед из трех блюд за 700 рублей.
В барной карте три вида пива, а также традиционные японские чаи – сен-тя, гэммай-тя, ходзи-тя.
Оформлением помещения занималась дизайнер Наталья Винничек («Гости»). В ресторане 3 зала, рассчитанные на 50 посадочных мест.
По случаю открытия в «Ярумэн» действует скидка 20 % на все меню.
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