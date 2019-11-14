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На набережной Фонтанки открылся ресторан Leth

На набережной реки Фонтанки на месте «Вкус есть» открылся ресторан Leth. Заведение авторской русской кухни запустила Ольга Евсеева, для которой это первый проект в ресторанной сфере. 

  • Оливье с перепелкой и красной икрой

  • Тартар а-ля-рус из говядины

Меню  Leth разработал бренд-шеф Иван Кузнецов, работавший в нижегородских ресторан «Самурай» и «Мясорубка», а кухню возглавила шеф-повар Снежана Меркушева («Вкус есть»). Посетителям предлагают блюда русской кухни в авторской интерпретации: например, оливье с перепелкой, котлеты из щуки с толченым картофелем и щучьей икрой, необычную версию селедки под шубой, а на десерт – крамбл с карамелизированным яблоком и эспумой из бородинского хлеба.  

На данный момент ресторан еще не получил алкогольную лицензию, потому в барной карте представлено только три вида разливного пива из Германии и Бельгии, а также десять позиций бутылочного. В дальнейшем основной акцент команда обещает сделать на австрийских винах. 

Главным элементом интерьера, рассчитанного на 50 посадочных мест, стала стена, украшенная зелеными растениями. В остальном ресторан выдержан в минималистичном ключе – с простой мебелью , точечным освещением и минимумом декора. 

 


Leth
Адрес: Наб. реки Фонтанки, 82
Время работы: 11:00 - 23:00
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Юлия Лапран ,
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