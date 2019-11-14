На набережной Фонтанки открылся ресторан Leth

Меню Leth разработал бренд-шеф Иван Кузнецов, работавший в нижегородских ресторан «Самурай» и «Мясорубка», а кухню возглавила шеф-повар Снежана Меркушева («Вкус есть»). Посетителям предлагают блюда русской кухни в авторской интерпретации: например, оливье с перепелкой, котлеты из щуки с толченым картофелем и щучьей икрой, необычную версию селедки под шубой, а на десерт – крамбл с карамелизированным яблоком и эспумой из бородинского хлеба.

На данный момент ресторан еще не получил алкогольную лицензию, потому в барной карте представлено только три вида разливного пива из Германии и Бельгии, а также десять позиций бутылочного. В дальнейшем основной акцент команда обещает сделать на австрийских винах.