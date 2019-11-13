На Итальянской улице перезапустили ресторан Shater

На Итальянской улице открылся ресторан Shater 2.0. Это обновленная версия заведения с коктейлями и вечеринками, работавшего во дворе дома начиная с середины 2000-х годов и закрытого в 2017 году. В промежутке на этом месте успели поработать рестораны «Здесь и сейчас» и Mandarin Square.