На Итальянской улице открылся ресторан Shater 2.0. Это обновленная версия заведения с коктейлями и вечеринками, работавшего во дворе дома начиная с середины 2000-х годов и закрытого в 2017 году. В промежутке на этом месте успели поработать рестораны «Здесь и сейчас» и Mandarin Square.
На Итальянской улице перезапустили ресторан Shater
Кухней обновленного проекта руководит шеф-повар Александр Поздняков (Nomo,Must). Ресторан не привязан к какой-либо национальной или региональной кухне: в меню собраны ресторанные хиты: от бефстроганова с вешенками и борща, до салата «Цезарь», пасты и трех видов устриц (из России, Японии и Новой Зеландии). Винную карту проекта составила Полина Мельникова (Kuznya House, Ginza Project), а за барную отвечает Роман Ризоватов (Buddha Bar, Molto Buono 2.0).
Дизайном интерьера занималась Лидия Шаповалова из бюро Lidolido (Pita's, Gras x Madbaren, «Винный шкаф»). В заведении 180 посадочных мест.
На данный момент ресторан работает в тестовом режиме, его официальное открытие запланировано на 23 ноября.
|SHATER
Адрес: ул. Итальянская, 2
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