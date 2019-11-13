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На Итальянской улице перезапустили ресторан Shater

На Итальянской улице открылся ресторан  Shater 2.0. Это обновленная версия заведения с коктейлями и вечеринками, работавшего во дворе дома начиная с середины 2000-х годов и закрытого в 2017 году. В промежутке на этом месте успели поработать рестораны «Здесь и сейчас» и Mandarin Square.

  • Спагетти Nero c морепродуктами

  • Бефстроганов с вешенками и патиссонами

                                                                                                 

  • Буррата с тремя видами томатов

Кухней обновленного проекта руководит шеф-повар Александр Поздняков (Nomo,Must). Ресторан не привязан к какой-либо национальной или региональной кухне: в меню собраны ресторанные хиты: от бефстроганова с вешенками и борща, до салата «Цезарь», пасты и трех видов устриц (из России, Японии и Новой Зеландии).  Винную карту проекта составила Полина Мельникова (Kuznya House, Ginza Project), а за барную отвечает Роман Ризоватов (Buddha Bar, Molto Buono 2.0).

Дизайном интерьера занималась Лидия Шаповалова из бюро Lidolido (Pita's, Gras x Madbaren, «Винный шкаф»). В заведении 180 посадочных мест. 

На  данный момент ресторан работает в тестовом режиме, его официальное открытие запланировано на 23 ноября.

 

 

SHATER

Адрес: ул. Итальянская, 2
Время работы: 12:00-1:00, с пятницы по субботу до 06:00
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Юлия Лапран ,
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