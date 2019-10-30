В Петербурге открылся экобутик Nespresso

Здесь, как и в других фирменных магазинах бренда, можно продегустировать любой из множества оригинальных блендов кофе, узнать больше о редких сортах, выбрать кофемашину или приобрести необходимые аксессуары. От классического формата экологичная концепция бутика отличается подчеркнуто рациональным использованием пространства и ресурсов: помещение поделено на несколько зон, которые постепенно знакомят посетителей с миром кофе. Также в дизайне интерьера использованы преимущественно экологичные или вторичные материалы. Например, лампы сделаны из переработанных алюминиевых капсул, а для изготовления столешниц использовали остатки кофейной гущи с фабрик Nespresso. И, конечно, посетители смогут сдать использованные капсулы в специальной зоне ресайклинга. Впрочем, это для Nespresso не новость: программа по переработке капсул действует уже больше пяти лет.