Второе в России кофейное экопространство появилось на первом этаже ТРЦ «Галерея».
В Петербурге открылся экобутик Nespresso
Здесь, как и в других фирменных магазинах бренда, можно продегустировать любой из множества оригинальных блендов кофе, узнать больше о редких сортах, выбрать кофемашину или приобрести необходимые аксессуары. От классического формата экологичная концепция бутика отличается подчеркнуто рациональным использованием пространства и ресурсов: помещение поделено на несколько зон, которые постепенно знакомят посетителей с миром кофе. Также в дизайне интерьера использованы преимущественно экологичные или вторичные материалы. Например, лампы сделаны из переработанных алюминиевых капсул, а для изготовления столешниц использовали остатки кофейной гущи с фабрик Nespresso. И, конечно, посетители смогут сдать использованные капсулы в специальной зоне ресайклинга. Впрочем, это для Nespresso не новость: программа по переработке капсул действует уже больше пяти лет.
Интерьер бутика отличает минималистичный стиль, лаконичные мебель и декор в приглушенной цветовой палитре. Разработкой проекта занималась Universal Design Studio, основанная звездами британского дизайна Эдвардом Барбером и Джеем Осгерби. На их счету не только громкие проекты вроде дизайна двухфунтовой монеты к юбилею лондонского метро или олимпийского факела, но и разработки в русле устойчивого дизайна: например, полностью многократно перерабатываемый павильон для BBC Studios.
Это третий экобутик Nespresso в мире. Первый появился в Каннах, второй открылся в Москве. Новая концепция бутиков отражает философию бренда: его приверженность устойчивому развитию и бережное отношение к окружающей среде.
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