Команда Cake & Breakfast открыла в Аптекарском переулке устричный бар Oysters by Cake

Посетителям предлагают крымских устриц в трех размерах. Стоимость начинается от 300 рублей за штуку. . Также в меню – тартары и татаки из лосося и тунца, жареные с розмарином креветки и линейка закусок – наполеон с печенью трески, запеченный кальмар и спаржа с пармезаном. В винной карте – универсальная подборка вин: 10 видов подают по бокалам, еще около десяти – по бутылкам.