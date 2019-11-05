В Аптекарском переулке в тестовом режиме заработала устричная Oysters by Cake. Заведение запустили создательницы кафе-кондитерских Cake & Breakfast и Pan & Cake Ксения Медведь и Юлия Антонова. Кухню поставил шеф-повар Андрей Платонов (Jamie's Italian).
Команда Cake & Breakfast открыла в Аптекарском переулке устричный бар Oysters by Cake
Посетителям предлагают крымских устриц в трех размерах. Стоимость начинается от 300 рублей за штуку. . Также в меню – тартары и татаки из лосося и тунца, жареные с розмарином креветки и линейка закусок – наполеон с печенью трески, запеченный кальмар и спаржа с пармезаном. В винной карте – универсальная подборка вин: 10 видов подают по бокалам, еще около десяти – по бутылкам.
Дизайном интерьера занималась дизайнер Диана Усанова (Cake&Breakfast). Помещение оформлено в светлых тонах, с акцентом на детали – бархатные зеленые подушки и свечи.
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Oysters by Cake
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