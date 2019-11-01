Диджей Алексей Миронов откроет ресторан «Студия» на Аптекарском проспекте

Ресторанная часть проекта предполагает еду в формате comfort food на стыке традиций Европы и Азии. Меню обещают сделать нескучным. Например, здесь будут подавать вегетарианскую интерпретацию салата «Цезарь», орзо с креветками и апельсином, а севиче из дорадо будут готовить с маринованными томатами. Также в меню – поке с лососем и соусом мисо, утиная грудка бань ми с луковым пюре и фланк-стейк с копченым баклажаном.

Оформлением интерьера занимается Choice Interior Studio, оформлявшая отель Wynwood на канале Грибоедова.

Открытие заведения запланировано на вторую половину декабря.