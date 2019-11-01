Диджей, музыкальный директор Department 57, сооснователь лейбла AVG и дизайнер бренда Perque Алексей Миронов в декабре запускает на Петроградской стороне новый проект «Студия», который объединит ресторан и медиа-пространство с собственной студией звукозаписи.
Диджей Алексей Миронов откроет ресторан «Студия» на Аптекарском проспекте
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Алексей Миронов
Ресторанная часть проекта предполагает еду в формате comfort food на стыке традиций Европы и Азии. Меню обещают сделать нескучным. Например, здесь будут подавать вегетарианскую интерпретацию салата «Цезарь», орзо с креветками и апельсином, а севиче из дорадо будут готовить с маринованными томатами. Также в меню – поке с лососем и соусом мисо, утиная грудка бань ми с луковым пюре и фланк-стейк с копченым баклажаном.
Оформлением интерьера занимается Choice Interior Studio, оформлявшая отель Wynwood на канале Грибоедова.
Открытие заведения запланировано на вторую половину декабря.
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