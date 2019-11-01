На Гороховой улице, 32 заработал дегустационный буфет «Щель». Заведение в классическом формате петербургской рюмочной запустила команда закрывшегося бара «Почта» – Игорь Колчин («Улет») и Арсений Поединщиков («Третий Круг», «Свободная»).
Команда бара «Почта» открыла на Гороховой улице буфет «Щель»
Все напитки и закуски в заведении продают по фиксированной цене в 100 рублей. Основа барной карты – понятный алкоголь – от пива и сидра до крепкого алкоголя, включая линейку настоек на ягодах, корнеплодах и орехах. В числе закусок – сельдь в масле с хлебом, домашние пирожки, малосольные огурцы и паштеты. Есть и закуска для веганов – пряный сейтан. А еще, продолжая традиции бара «Почта», в буфете возродили «Русские столы» – вечеринки с безлимитными и бесплатными закусками и крепким алкоголям по вторникам.
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«Щель»
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