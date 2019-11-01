Команда бара «Почта» открыла на Гороховой улице буфет «Щель»

Все напитки и закуски в заведении продают по фиксированной цене в 100 рублей. Основа барной карты – понятный алкоголь – от пива и сидра до крепкого алкоголя, включая линейку настоек на ягодах, корнеплодах и орехах. В числе закусок – сельдь в масле с хлебом, домашние пирожки, малосольные огурцы и паштеты. Есть и закуска для веганов – пряный сейтан. А еще, продолжая традиции бара «Почта», в буфете возродили «Русские столы» – вечеринки с безлимитными и бесплатными закусками и крепким алкоголям по вторникам.