На проспекте Чернышевского открывается бистро «Яйцо и булочка»

«Дешево, но круто, сытно, но натурально» — таков девиз нового заведения. Средний чек составляет здесь 300 рублей, но при этом в заведении придерживаются высоких стандартов: яйца поступают с сертифицированных карельских птицеферм, булочки пекут по датской технологии, а мраморную говядину для топингов поставляет компания «Праймбиф».

Сэндвич посетителям предлагают собирать по принципу конструктора, выбрав свой вариант – от булочки с глазуньей и медово-горчичной заправкой или, например, с жареной докторской колбасой до очень сытной версии с двумя котлетами из мраморной говядины, беконом и двойной порцией сыра чеддер. Кроме того, в меню есть супы и салаты – например, зеленый микс с яйцом, томатами черри и пармезаном или с курицей на гриле и медовой горчицей.