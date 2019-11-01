Напротив метро «Чернышевская» открывается бистро «Яйцо и булочка». Демократичное заведение спродюсировала Алена Мельникова (The Repa, «Белка» и Bestie) в партнерстве с Ginza Project. Как и следует из названия, основа меню – разнообразные блюда из яиц и булочки.
На проспекте Чернышевского открывается бистро «Яйцо и булочка»
«Дешево, но круто, сытно, но натурально» — таков девиз нового заведения. Средний чек составляет здесь 300 рублей, но при этом в заведении придерживаются высоких стандартов: яйца поступают с сертифицированных карельских птицеферм, булочки пекут по датской технологии, а мраморную говядину для топингов поставляет компания «Праймбиф».
Сэндвич посетителям предлагают собирать по принципу конструктора, выбрав свой вариант – от булочки с глазуньей и медово-горчичной заправкой или, например, с жареной докторской колбасой до очень сытной версии с двумя котлетами из мраморной говядины, беконом и двойной порцией сыра чеддер. Кроме того, в меню есть супы и салаты – например, зеленый микс с яйцом, томатами черри и пармезаном или с курицей на гриле и медовой горчицей.
Оформлением интерьера занималась дизайнер Анастасия Хальчицкая (Charlie и Bestie). Главная особенность пространства – застекленная кухня и смелые принты с изображениями кофейных стаканчиков, кукол барби и яичницы-глазуньи на розовых стенах.
В техническом режиме бистро начнет работать в субботу, 2 ноября.
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«Яйцо и булочка»
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