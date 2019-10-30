Стало известно, кто станет резидентами фудмаркета в пространстве «Линии» на Васильевском острове

Middle-East street-food будет представлять собой бистро на шесть столиков с открытой кухней, руководить которой будет шеф-повар из Тель-Авива Таль Плат. В меню предусмотрели как вегетарианские блюда (фалафель, хумус, матбуха и тхина), так и блюда с цыпленком, говядиной и бараниной. Также здесь будут подавать ближневосточные десерты. Из напитков — концептуальные лимонады и крафтовое пиво.

Другой резидент «Есть Орех» – вегетарианской кафе и лавка, где главным продуктов в котором станут орехи. Их будут как продавать (в ассортименте более 30 видов на развес, а также урбеч, арахисовые пасты, ореховая пахлава и собственное ореховое молоко), так и добавлять к блюдам из небольшого меню. Посетителям предложат смузи, гранолу и боулы, а из напитков — матчу и кофейную классику. Для сервировки здесь будут использовать эко-посуду из кокоса, а все товары «с собой» станут отдавать в бумажной упаковке.

Напомним, «Линии» — это общественное пространство на 8-ой линии Васильевского острова, 25. На шести этажах здания общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж — под стеклянной крышей. Открытие пространства запланировано на середину ноября.