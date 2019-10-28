Рядом с Парком 300-летия Петербурга запустился ресторан Kristof. Идеологом ресторана на Приморском проспекте стал кондитер-шоколатье из Бельгии Кристоф Лаерманс, прежде работавший в ресторане «Летучий Голландец» и запустивший в Петербурге собственное кондитерское производство под маркой «Кристоф».
Рядом с парком 300-летия Петербурга открылся панорамный ресторан Kristof
В новом проекте Лаерманс не только курирует работу ресторана, но и отвечает за все десерты – от панна котты и тартов до авторских блюд кондитера.
Основное меню поставил шеф-повар Антон Счетчиков (Ginza Project). Здесь подают, например, бриошь с куриной печенью и грушей в вине, гуляш по-фламандски в темном пиве, пиццу с мортаделлой, бельгийский рыбный суп «Ватерзой». В барной карте приоритет отдан европейским сидрам и бельгийскому пиву – например, есть импортный вишневый крик, светлый трипль, темный и светлый эли.
В интерьере ресторана дизайнеры придерживались современного эклектичного подхода, сочетая натуральные материалы – дерево, камень, живую зелень – с элементами из металла и стекла. Главное достоинство места – панорамные окна из которых открывается отличный вид на Лахта-Центр.
В заведении работает гастрономическая лавка, в которой продают пасту ручной работы, традиционный хлеб на натуральной закваске, трюфели из бельгийского шоколада, торты и пирожные от Кристофа Лаерманса.
|Ресторан Kristof
Адрес: Приморский пр., 80, стр. 1
Телефон: +7 (812) 931-81-00
Узнать подробнее
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.