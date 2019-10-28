Рядом с парком 300-летия Петербурга открылся панорамный ресторан Kristof

В новом проекте Лаерманс не только курирует работу ресторана, но и отвечает за все десерты – от панна котты и тартов до авторских блюд кондитера.

Основное меню поставил шеф-повар Антон Счетчиков (Ginza Project). Здесь подают, например, бриошь с куриной печенью и грушей в вине, гуляш по-фламандски в темном пиве, пиццу с мортаделлой, бельгийский рыбный суп «Ватерзой». В барной карте приоритет отдан европейским сидрам и бельгийскому пиву – например, есть импортный вишневый крик, светлый трипль, темный и светлый эли.