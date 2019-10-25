В ТРЦ «Галерея» открылся фудхолл Eat Market

Курирует гастрономический проект московская компания Zemskiy Group. В ее портфолио – аналогичные площадки в Москве и регионах, а также разработка нескольких концепций рынков. Например, в Петербурге компания принимала участие в реконструкции Василеостровского рынка.

Площадь Eat Market в «Галерее» составила 3 тысячи кв. м. на пятом этаже торгового центра и еще 700 кв. м. – на антресольном этаже, а его резидентами стали порядка 40 ресторанов и кафе, среди которых как уже известные городу проекты Bao Mochi, Yoda Express, Easy Hummus, Lavanda Eclair, «Дагестанская лавка», так и новички – пекарня Briosh, итальянский стритфуд Nonna Maria, спешелти кофейня Pa Pa Power и покерия Wave. Также на площадке фудхолла запустилось два коктейльных бара – Kremlin award и Lspirit – а также винный Lwine и пивной Ontap.

В разных локациях Eat Market действуют разные форматы обслуживания посетителей. На антресольном этаже работают официанты, а на пятом – действует система самообслуживания.