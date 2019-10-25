В ТРЦ «Галерея» завершилась масштабная реконструкция ресторанной зоны. Теперь четвертый этаж торгового центра занимает фудхолл Eat Market.
В ТРЦ «Галерея» открылся фудхолл Eat Market
-
Проект Eat Market в ТРЦ «Галерея»
Курирует гастрономический проект московская компания Zemskiy Group. В ее портфолио – аналогичные площадки в Москве и регионах, а также разработка нескольких концепций рынков. Например, в Петербурге компания принимала участие в реконструкции Василеостровского рынка.
Площадь Eat Market в «Галерее» составила 3 тысячи кв. м. на пятом этаже торгового центра и еще 700 кв. м. – на антресольном этаже, а его резидентами стали порядка 40 ресторанов и кафе, среди которых как уже известные городу проекты Bao Mochi, Yoda Express, Easy Hummus, Lavanda Eclair, «Дагестанская лавка», так и новички – пекарня Briosh, итальянский стритфуд Nonna Maria, спешелти кофейня Pa Pa Power и покерия Wave. Также на площадке фудхолла запустилось два коктейльных бара – Kremlin award и Lspirit – а также винный Lwine и пивной Ontap.
В разных локациях Eat Market действуют разные форматы обслуживания посетителей. На антресольном этаже работают официанты, а на пятом – действует система самообслуживания.
|Eat Market
Адрес: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30
Узнать подробнее
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.