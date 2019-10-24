Израильское бистро Saviv запустится на Василеостровском рынке. Корнер проекта появится на втором этаже фудмаркета рядом с баром «Салют».
Бистро Saviv откроет вторую точку на Василеостровском рынке
Кухней будет руководить шеф-повар Дмитрий Волхов, который раньше работал с основной командой заведения на Большой Конюшенной улице. Меню на данный момент не утверждено окончательно, однако представители бистро рассказали, что в него войдут только хиты. Например, салат с соленым лимоном и молодым сыром, зобная железа в пите, цветная капуста, фирменный фалафель, а также два вида хумуса — с чоризо и с осьминогом.
Винная карта нового заведения продолжит традицию, заложенную бистро: в нее войдут авторские вина маленьких хозяйств.
Открытие запланировано на 30 ноября.
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