Бистро Saviv откроет вторую точку на Василеостровском рынке

Кухней будет руководить шеф-повар Дмитрий Волхов, который раньше работал с основной командой заведения на Большой Конюшенной улице. Меню на данный момент не утверждено окончательно, однако представители бистро рассказали, что в него войдут только хиты. Например, салат с соленым лимоном и молодым сыром, зобная железа в пите, цветная капуста, фирменный фалафель, а также два вида хумуса — с чоризо и с осьминогом.

Винная карта нового заведения продолжит традицию, заложенную бистро: в нее войдут авторские вина маленьких хозяйств.

Открытие запланировано на 30 ноября.