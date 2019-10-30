На Гороховой открылся паназиатский проект PanTao Asian Bar со старинными сиамскими рецептами

Бар

Команда бара выступает за чистоту планеты: здесь не используют пластик и делают 100% натуральные премиксы. Коктейльная карта состоит из десяти авторских позиций, большинство из которых основаны на азиатских вкусах. В топе – фирменный «Пан Тао», сочетающий в себе сироп на лимонном сорбо, джин и пену алоэ. Цена на все позиции одинаковая – 400 рублей: так задумано для того, чтобы гость при выборе исходил не из цены, а из своих предпочтений. Кроме этого, гастрономическую паназиатскую классику можно дополнить домашними лимонадами (250 рублей) – с базиликом и грейпфрутом, листьями лайми и семенами чиа, с малиной и имбирем, – или чаем – например, байским с клубникой.