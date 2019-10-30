Ресторатор из Забайкалья Илона Брижинскас, на счету которой успешные «Тао» и Likerka Food в Чите, запустила гастрономический проект PanTao Asian Bar с паназиатской кухней. В меню от шеф-повара Константина Чуприна – суп том-ям по старинному сиамскому рецепту, классический фо бо, как в лучшем local kitchen Вьетнама «Фо 2000», холодные и горячие роллы, – а в барной карте – домашние лимонады и фирменные авторские эко-коктейли.
На Гороховой открылся паназиатский проект PanTao Asian Bar со старинными сиамскими рецептами
Кухня
Кухню ресторана PanTao Asian Bar возглавляет Константин Чуприн, который постоянно ездит в Азию, повышает свою квалификацию у коллег в Китае, Вьетнаме и Таиланде, и регулярно проходит обучение в высшей кулинарной школе HCM Cooking School в городе Хошимин. Шеф не использует никаких усилителей, а вкуса добивается благодаря специям. Среди любимых – черный кардамон, ягоды годжи, мускатные цельные орехи и пасты карри собственного приготовления. Из своих путешествий он привозит рецепты от наставников. Так, в меню значится том ям, который готовят по сиамскому семейному рецепту при низкой температуре, благодаря чему блюдо получается насыщенным. В списке остальных позиций, обязательных к дегустации, – креветки с ким чи кремом и поке на закуску, вьетнамский жареный рис и удон с цыпленком на горячее.
Константин Чуприн
шеф-повар PanTao Asian Bar
«Признаться, я полюбил азиатскую кухню с первой чайной ложки соуса. В процессе приготовлении блюд мы не добавляем глутамат и прочих усилителей вкуса – только натуральные специи. Кстати, я их вожу лично из Азии. Наверное, мое самое любимое блюдо - это то, которое я готовлю в данный момент (Улыбается.). Но наши гости особенно любят том ям, фо-бо, который мы готовим восемь часов на медленном огне, самгепсаль, самое популярное корейское блюдо, и десерт моти из заварного рисового теста с кремами на основе фруктовой мякоти».
Бар
Команда бара выступает за чистоту планеты: здесь не используют пластик и делают 100% натуральные премиксы. Коктейльная карта состоит из десяти авторских позиций, большинство из которых основаны на азиатских вкусах. В топе – фирменный «Пан Тао», сочетающий в себе сироп на лимонном сорбо, джин и пену алоэ. Цена на все позиции одинаковая – 400 рублей: так задумано для того, чтобы гость при выборе исходил не из цены, а из своих предпочтений. Кроме этого, гастрономическую паназиатскую классику можно дополнить домашними лимонадами (250 рублей) – с базиликом и грейпфрутом, листьями лайми и семенами чиа, с малиной и имбирем, – или чаем – например, байским с клубникой.
Интерьер
В основе дизайн интерьера ресторана на 58 посадочных мест – стиль «лофт», лаконичность, минимализм и спокойная цветовая гамма. В отделке использовались дерево, кирпич и природные материалы, в качестве акцентов – картины с восточными сюжетами, геометрические росписи на стенах и иероглифы, которые означают богатство. Для того, чтобы создать уют, в качестве декора команда подбирала свечи, веера, портреты девушек азиатской внешности и зеркала .
Илона Брижинскас
основательница PanTao Asian Bar
«Мы не первый год работаем с паназитской гастрономией, изучаем нюансы, детали и секреты этой кухни, а вся наша команда изъездила Азию вдоль и поперек. Именно поэтому было решено сделать в Петербурге свой ресторан с аутентичными блюдами и коктейлями. Кстати, мне кажется, нам удалось создать спокойную атмосферу умиротворения, что способствует безмятежному отдыху и отвлекает от суеты и забот. Все, как и полагается в нашей любимой Азии!».
Ресторан PanTao Asian Bar, Гороховая ул., 31, тел. 8 (812) 924-5558
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