Новый бар «Такты» откроется на 8-й Советской ул., 4. Проект запускают бартендер и музыкант Иван Гринько (Union), шеф-повар Роман Редман (Chuck, Holy Ribbs и Tawny) и совладельцы баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» Владимир Николаев и Иван Ляшук. По концепции заведение представит собой коктейльный бар с pop-up кухней, а также музыкой и танцами.
В Петербурге откроется бар «Такты» с танцами, pop-up кухней и авторскими коктейлями
На данный момент меню бара еще не сформировано, но его превью команда показала 19 октября на приветственной вечеринке, тогда в «Тактах» подавали три вида суши-роллов.
За коктейльную карту отвечает Владимир Николаев: он включил в нее авторские коктейли, а также классику – от джин-тоника до фиеро-спритца, а также сеты с двумя видами шотов — красными и зелеными. В первых — вода, вермут, Крем де Кассис, апельсиновый фреш, клубничное пюре и кордиал лайм, а во втором — мандариновая водка, ананасовый сок, мараска, зеленое яблоко и вновь лайм.
Оформлением помещения занималась Майя Губайдуллина. Один из ее прошлых проектов — новое помещение бара «Цветочки» на улице Некрасова. «Собака.ru» рассказывала о заведении здесь.
Запуск бара запланирован на ноябрь. У проекта также есть собственный «секретный чат» в Telegram.
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«Такты»
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