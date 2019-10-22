В Петербурге откроется бар «Такты» с танцами, pop-up кухней и авторскими коктейлями

На данный момент меню бара еще не сформировано, но его превью команда показала 19 октября на приветственной вечеринке, тогда в «Тактах» подавали три вида суши-роллов.

За коктейльную карту отвечает Владимир Николаев: он включил в нее авторские коктейли, а также классику – от джин-тоника до фиеро-спритца, а также сеты с двумя видами шотов — красными и зелеными. В первых — вода, вермут, Крем де Кассис, апельсиновый фреш, клубничное пюре и кордиал лайм, а во втором — мандариновая водка, ананасовый сок, мараска, зеленое яблоко и вновь лайм.