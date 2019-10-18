Московская кофейня «Человек и пароход» запустилась на Василеостровском рынке. На фудмаркете готовят кофейную классику и чайные коктейли, а также продают собственные бленды кофе (в том числе – в капсулах).
На Василеостровском рынке открылась кофейня «Человек и пароход»
Карта напитков небольшая: эспрессо и американо отдают за 150 рублей, позиции с молоком (капучино, флэт-уайт и латте) — 200. Есть два вида чайных коктейлей: «Капитан зеленый» с чаем маття, зеленым пуэром, медом, лимонником и мятой, а также «Капитан Дарджилинг» с лимоном, экстрактом мелиссы и чабреца, чаем дарджиллинг и тростниковым сахаром.
Кофейные бленды собственной обжарки у «Человека и парохода» есть в четырех видах видах, три из которых колумбия — «Эль Феникс» (со вкусом печеного миндаля, зеленого яблока и морошки), «Бале Маунтин» (спелая малина, вяленый банан, персик) и «Финка Данубио» (спелая слива, темный шоколад и красный виноград), а четвертая — «Руанда Шийира» с красным яблоком, ванилью и виноградом. Взять кофе можно как в зернах, так и в капсулах для Nespresso. Упаковка последних — экологична: покупатели смогут вернуть ее при повторном визите и получить скидку 10% на следующую покупку.
«Человек и пароход» – сеть из трех точек в Москве — стартовал на площадке Даниловского рынка в октябре 2015 года. Сейчас команда проекта помимо собственного зерна также предлагает мерч — кружки, футболки и лонгсливы в фирменном стиле кофейни.
Это не первый московский проект, который запускается на площадке Василеостровского рынка. Там уже работают «Дагестанская лавка», Avocado Point, Crab meet и Bo, а в ближайшее время откроется корнер популярной в столице группировки Eggsellent, который будет готовить быстрые завтраки с использованием яиц.
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|«Человек и пароход»
Адрес: «Василеостровский рынок», Большой проспект В.О., 16
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