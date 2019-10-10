Стало известно, кто станет шеф-поваром в новом ресторане Матильды Шнуровой

Француз Тригель начинал в парижских ресторанах Maxim's и Lancaster, а в 2005 году переехал в Москву. За его плечами – семь лет шефства в «Brasserie Most» на Кузнецком мосту, затем в баре «Стрелка» и панорамном ресторане Sixty. Проект на Вознесенском пр., 2 станет первым для Режиса в Петербурге.

Напомним, обновленный ресторан «Кококо» откроется в новом корпусе «Дом 12» на Новой Голландии в марте 2020 года и будет действовать сразу в двух форматах – fine dining и бистро, которые останутся верны общему стилю заведения, но будут работать в разных ценовых сегментах. Позицию шеф-повара проекта сохранит Игорь Гришечкин.