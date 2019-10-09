Пивоварня «Бакунин» откроет паб с крафтом и пиццей на Свердловской набережной

Stereo pub объединит в себе сразу несколько концепций — пиццерию, крафтовый бар и кофейню. Главным блюдом станет неаполитанская пицца. Ее будут готовить при температуре около 500 градусов, чтобы достичь моментальной готовности, сохранив сочной начинку, но сделав хрустящей корочку. Обещают как классику от «Маргариты» до «Маринары», так и авторские вариации блюда. В будущем команда также планирует расширить меню завтраками и ланчами.

В заведении обещают собрать внушительную подборку пива: порядка 500 сортов будут продавать по бутылкам, а еще 16 поставят на краны. Также здесь предложат кофейную карту с классикой, альтернативой и авторскими напитками на зерне класса спешелти.

Лаконичный интерьер нового паба с двумя залами и посадкой на 50 мест продумал совладелец пивоварни «Бакунин» и ресторатор Александр Романенко.

Открытие запланировано на конец октября.