Кофейня Solaris Lab, долгое время работавшая в футуристическом куполе в переулке Пирогова, снова откроется в Петербурге. Проект заработает на крыше бывшего завода «Степан Разин» на Курляндской улице, 49. Команда заведения уже подтвердила эту информацию.
Кофейня Solaris Lab перезапустится на крыше бывшего завода «Степан Разин»
В формате видовой кофейни проект возродиться уже в конце октября, ближе к лету владельцы обещают установить стеклянный купол, а следующей осенью – оборудовать концертную площадку.
Напомним, что Solaris Lab располагался на крыше общества «Пальма» на Пирогова, 18, однако этой весной он был закрыт. На его месте команда «Сидрерии» и «Цветочков» запустила ресторан «Небо и вино».
|Solaris Lab
Адрес: ул. Курляндская, 49
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