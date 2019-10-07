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Недалеко от площади Восстания открылся итальянский ресторан Pane e Salame

В Полтавском проезде, 2 открылся ресторан Pane e Salame. Название аутентичного итальянского заведения от шеф-повара Паоло Маринуцци на русский язык переводится просто — «Хлеб и Салями».

  • Паоло Маринуцци

  • Pane e Salame

  • Паста Frutti di Mare

В меню – десять видов пиццы: от классических Regina Margherita и Prosciutto e Funghi до вариантов с креветками и цуккини или с пармской ветчиной, страчателлой и моцареллой. 

Помимо этого в Pane e Salame готовят восемь видов пасты и лазанью, пекут собственный хлеб, подают закуски и салаты, а также традиционные десерты — панакоту и тирамису. 

В карте напитков — классический кофе на основе эспрессо, чай, лимонады, итальянская минеральная вода и бельгийское пиво. 

В Pane e Salame запустили собственную лавку с итальянскими продуктами: оливками, сырами, ветчиной и салями. 

Ресторан работает с 11:00 до 23:00, в будние дни с 12:00 до 16:00 здесь подают бизнес-ланч.

 

 

Pane e Salame
​Адрес: Полтавский пр., 2
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Маргарита Шмакова,
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