В Полтавском проезде, 2 открылся ресторан Pane e Salame. Название аутентичного итальянского заведения от шеф-повара Паоло Маринуцци на русский язык переводится просто — «Хлеб и Салями».
Недалеко от площади Восстания открылся итальянский ресторан Pane e Salame
В меню – десять видов пиццы: от классических Regina Margherita и Prosciutto e Funghi до вариантов с креветками и цуккини или с пармской ветчиной, страчателлой и моцареллой.
Помимо этого в Pane e Salame готовят восемь видов пасты и лазанью, пекут собственный хлеб, подают закуски и салаты, а также традиционные десерты — панакоту и тирамису.
В карте напитков — классический кофе на основе эспрессо, чай, лимонады, итальянская минеральная вода и бельгийское пиво.
В Pane e Salame запустили собственную лавку с итальянскими продуктами: оливками, сырами, ветчиной и салями.
Ресторан работает с 11:00 до 23:00, в будние дни с 12:00 до 16:00 здесь подают бизнес-ланч.
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Pane e Salame
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