Недалеко от площади Восстания открылся итальянский ресторан Pane e Salame

В меню – десять видов пиццы: от классических Regina Margherita и Prosciutto e Funghi до вариантов с креветками и цуккини или с пармской ветчиной, страчателлой и моцареллой.

Помимо этого в Pane e Salame готовят восемь видов пасты и лазанью, пекут собственный хлеб, подают закуски и салаты, а также традиционные десерты — панакоту и тирамису.