На Кирочной улице открылся гавайский рестобар Maui

Посетителям предложат ахи поке с тунцом, суп Буйабес (аналог ухи с мидиями, лангустами и другими морепродуктами), а также татаки из гребешка, креветки по-гавайски и фирменные ребрышки на углях в цитрусовой глазури с острым ананасом. В числе десертов — ганаш из белого шоколада с жареным ананасом и кокосовой эспумой, гавайский пирог хаупиа с персиком и бобами тонго, а также классическое мороженое.

В барной карте – классические и авторские коктейли: от фирменных «Май-тай» и «Голубые Гавайи» до островных вариаций на олд фэшн, а также свыше 30 позиций бутылочного пива.