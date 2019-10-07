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На Кирочной улице открылся гавайский рестобар Maui

На Кирочной, 8 — на месте «Лосось-бара» — открылся рестобар гавайской кухни Maui. Шеф-поваром в новом проекте выступил Михаил Хан. Он будет готовить блюда гавайской кухни, а также азиатскую классику от роллов до сашими. 

  • Буйабес

  • Татаки из гребешка 

Посетителям предложат ахи поке с тунцом, суп Буйабес (аналог ухи с мидиями, лангустами и другими морепродуктами), а также татаки из гребешка, креветки по-гавайски и фирменные ребрышки на углях в цитрусовой глазури с острым ананасом. В числе десертов — ганаш из белого шоколада с жареным ананасом и кокосовой эспумой, гавайский пирог хаупиа с персиком и бобами тонго, а также классическое мороженое. 

В барной карте – классические и авторские  коктейли: от фирменных «Май-тай» и «Голубые Гавайи» до островных вариаций на олд фэшн, а также свыше 30 позиций бутылочного пива.  

Пальмы, тропические гирлянды, обилие ярких цветов — ключевые элементы в интерьере нового рестобара. В  Maui одновременно смогут расположиться до 50 человек. Средний чек составит около 1200 рублей.

 

Рестобар Maui
Адрес: ул. Кирочная, 8
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Маргарита Шмакова,
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