Команда Imbibe открыла бар «Салют!» на Василеостровском рынке
На Василеостровском рынке новые резиденты: к Subzero, Pio Nero, «Зеленому саду» и другим проектам площадки добавился аперетивный бар «Салют!». Запустила заведение команда бара Imbibe.
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@vomrkt
Как рассказал «Собака.ru» бартендер Михаил Падисов, посетителей бара ожидают «твисты на классику, новые вкусовые решения и заигрывание с давно знакомыми сочетаниями».
В барной карте – 16 авторских и классических коктейлей, половину из которых будут разливать на кранах. Среди них – Aperol Spritz, Nitro Espresso Martini на виски с кофейным ликером и колд брю, а также Baikal Lake со спайси-ромом и лимонадом «Байкал».
Есть вино – семь разливных и шесть бутылочных позиций, большая линейка виски (17 марок из Шотландии, Ирдандии и США), а также несколько дижестивов, вермутов и аперитивов.
Напомним, что совсем скоро на Василеостровском рынке также запустится московский проект Eggsellent, команда которого будет готовить быстрые завтраки из яиц.
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«Салют!»
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