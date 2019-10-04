На Василеостровском рынке новые резиденты: к Subzero, Pio Nero, «Зеленому саду» и другим проектам площадки добавился аперетивный бар «Салют!». Запустила заведение команда бара Imbibe .

Как рассказал «Собака.ru» бартендер Михаил Падисов, посетителей бара ожидают «твисты на классику, новые вкусовые решения и заигрывание с давно знакомыми сочетаниями».

В барной карте – 16 авторских и классических коктейлей, половину из которых будут разливать на кранах. Среди них – Aperol Spritz, Nitro Espresso Martini на виски с кофейным ликером и колд брю, а также Baikal Lake со спайси-ромом и лимонадом «Байкал».

Есть вино – семь разливных и шесть бутылочных позиций, большая линейка виски (17 марок из Шотландии, Ирдандии и США), а также несколько дижестивов, вермутов и аперитивов.

Напомним, что совсем скоро на Василеостровском рынке также запустится московский проект Eggsellent, команда которого будет готовить быстрые завтраки из яиц.