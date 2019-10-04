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В особняке Беггровых на Невском проспекте открылся кафетерий Beggroff bakery

Команда Kroo Cafe запустила новый проект – кафетерий Beggroff bakery. Заведение открылось в особняке Беггровых на Невском проспекте, 62.

Вся представленная в кофейне продукция изготавливается на собственной фабрике Kroo Cafe. Причем некоторые десерты сделаны под руководством французского мастера Лорана Морено. Здесь подают штрудели, киши, круассаны, булочки шу и пирожки. Особое внимание команда уделила сервировке кофе: в пару к напитку посетителям приносят блюдце со взбитыми сливками.

Кафе расположено на двух этажах исторического особняка Беггровых, что получил свое название в конце XIX века в честь жившего здесь художника-декоратора Ивана Беггрова.  Сейчас в этом доме открыт банкетный холл, в котором недавно прошла свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Часть пространства вокруг парадной лестницы со временем тоже займет кафетерий.

 

Beggroff bakerу
​Адрес: Невский пр., 62
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Маргарита Шмакова,
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