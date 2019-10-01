На улице Восстания откроется суши-бистро Under the Sea

На Восстания, 23 запускается суши-бистро Under the Sea. Руководить кухней в заведении будут двое московских шефов — Владимир Пак и Станислав Сон.

Основой меню выбрана японская классика — суши, сашими и роллы с лососем, морским гребешком, омлетом и другими начинками. В числе закусок – креветки васаби, тартар из тунца, кимчи, а также японская пицца окономияки. Обещают несколько видов салатов — кайсо (из морских водорослей), а также салаты с лангустинами, дикими креветками и камчатским крабом. В остальном меню лаконично: два вида супа (мисо и из морепродуктов), щечки тунца, лосось в мисо соусе и угорь на рисе в качестве основных блюд, а на десерт — рисовое пирожное моти, мороженое и чизкейк с зеленым чаем.

Визуальную концепцию Under the Sea разрабатывали Борис и Анна Львовские из DA architects (Gastroli, Port, Kido). Основные используемые цвета — белый и светло-серый, а ключевой элемент в интерьере — деревянные панели, которые установлены от потолка до пола в форме морской волны. Само заведение разделено на два зала: в первом посетителям предложат столики у больших окон с видом на улицу Восстания, а во втором (более камерном) — места на диванах. Запуск проекта запланирован на начало октября. Under the Sea

Адрес: ул. Восстания, 23

Время работы: 13:00–23:00

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