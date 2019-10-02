Команда проекта «Банщики» открывает ресторан «Мойка, 3» в здании Круглого рынка

Доказав востребованность современной русской кухни и запустив на нее тренд в Петербурге, команда ресторана «Банщики» во главе с Григорием Музилем, Екатериной Знак и Ириной Парфеновой взялась за новый масштабный проект в здании Круглого рынка на Мойке, на месте ресторана «Морошка для Пушкина».

Команда ресторана «Мойка, 3»: Станислав Левохо, Ирина Парфенова, Григорий Музиль, Екатерина Знак

Новые резиденты здания Джакомо Кваренги снова дают русскую кухню, но на этот раз в куда более авторском изводе. Меню ресторана бренд-шеф Стани­слав Левохо выстраивает на трех смыслообразующих элементах: локальном продукте, собственном производстве, отточенном в «Банщиках» (хлеб, пельмени, вареники, колбасы и рыба холодного копчения будут исключительно самодельными), и, главное, каверах на мировые гастрономические хиты в русском стиле. Ждем бородинские бао с пастрами и малосольным огурцом, трюфели по-киевски с грибным пюре, голубцы с крабом, гребешками и креветками и пшеничную кашу карбонара!

Трюфели по-киевски

Иваси с толченым картофелем и соусом из квашеной капусты

Интерьер, обещают создатели, избежит вульгарных штампов и, кажется, будет даже смелей, чем в «Банщиках». За оформление отвечает русско-амери­ канское авангардное дизайн-бюро Crosby Studios, его основатель Гарри Нуриев сотруд­ничал с Nike и Opening Ceremony и известен любовью к смелым решениям и занятным цветовым акцентам (в «Мойке, 3» таким станет насыщенный сине-голубой). Русскость же скроют в деталях: например, в авторских барельефах по мотивам сказок Салтыкова-Щедрина, изготовленных на заказ.

Бородинские бао с пастрами

Кроме ресторана, в «Мойке, 3» разместится бар «Синяя лошадь», где под руководством авторитетного миксолога, создателя бара Kabinet Сэма Коняхина вам смешают коктейль на основе дистиллятов из традиционных русских ягод и фруктов и разольют вино из подборки сомелье Сюзанны Карагезян с акцентом на продукцию знаковых российских виноделов. А еще здесь расположится концепт-стор 22.13 Gift — филиал одноименного шоурума на Пет­роградке c ювелирными изделиями, предметами декора и авторскими сувенирами от российских дизайнеров.

«Мойка, 3»

Адрес: наб. Мойки, 3

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