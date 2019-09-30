В Петербурге откроется бар Nacht wacht с репродукцией одноименной картины Рембрандта в натуральную величину
В Чебоксарском переулке, 2 – на углу с набережной канала Грибоедова – открывается бар Nacht wacht («Ночной дозор» – Прим. ред.). Новый проект запускают Сид Фишер (The Hat, Apteka), Александр Затуливетров («Мы же на ты») и Юрий Ялин (The Hat, Apteka) на месте другого проекта The Hat Group – Bottleneck Beer Authority.
Главное в барном меню – голландское пиво: от продукции известных марок до редких сортов от исторических пивоварен. Будут и более крепкие напитки: в первую очередь – можжевеловая водка и наливки на ее основе (последних обещают сразу восемь штук).
Меню команда постаралась сделать простым и типично голландским. В качестве закуски к пиву предложат мясные шарики, сырные палочки и картофельные крокеты, а в числе более основательных блюд обещают разные виды сосисок, жаркое стамппот и гороховый суп снерт.
Ключевой элемент интерьера – картина Рембрандта «Ночной дозор». Ее репродукцию (в натуральную величину!) владельцы заказали у флорентийского копииста Рокко Нормано и ждали в Петербурге целый год.
Александр Затуливетров
Совладелец
«Пролежав месяц на таможне в ожидании справки из Министерства Культуры Италии, заверяющей, что представленная работа является копией всемирно известного полотна кисти великого голландца, драгоценная реликвия скоро предстанет во всей красе перед взорами наших гостей. И, хотя стоимость её оказалась сопоставима со всеми остальными затратами на строительство бара, мы не жалеем».
В будущем владельцы планируют открыть продуктовую лавку – вроде традиционных голландских – с сырами, фермерскими яйцами, овощами и мясными деликатесами, которые можно будет не только купить домой, но и попробовать прямо на месте.
Официальное открытие запланировано на первое октября.
|Nacht wacht («Ночной дозор»)
Адрес: Чебоксарский пер., 2
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.