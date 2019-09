В Петербурге откроется бар Nacht wacht с репродукцией одноименной картины Рембрандта в натуральную величину

В Чебоксарском переулке, 2 – на углу с набережной канала Грибоедова – открывается бар Nacht wacht («Ночной дозор» – Прим. ред.). Новый проект запускают Сид Фишер (The Hat, Apteka), Александр Затуливетров («Мы же на ты») и Юрий Ялин (The Hat, Apteka) на месте другого проекта The Hat Group – Bottleneck Beer Authority.