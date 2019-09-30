В Петербурге откроется бар Nacht wacht с репродукцией одноименной картины Рембрандта в натуральную величину

В Чебоксарском переулке, 2 – на углу с набережной канала Грибоедова – открывается бар Nacht wacht («Ночной дозор» – Прим. ред.). Новый проект запускают Сид Фишер ( The Hat, Apteka ), Александр Затуливетров ( «Мы же на ты» ) и Юрий Ялин (The Hat, Apteka) на месте другого проекта The Hat Group – Bottleneck Beer Authority.

Главное в барном меню – голландское пиво: от продукции известных марок до редких сортов от исторических пивоварен. Будут и более крепкие напитки: в первую очередь – можжевеловая водка и наливки на ее основе (последних обещают сразу восемь штук).

Меню команда постаралась сделать простым и типично голландским. В качестве закуски к пиву предложат мясные шарики, сырные палочки и картофельные крокеты, а в числе более основательных блюд обещают разные виды сосисок, жаркое стамппот и гороховый суп снерт.