На Невском проспекте открылась вторая «Футура» с выпечкой и кофе
Команда бистро «Футура» открыла свою вторую точку в магазине «Республика» на Невском проспекте, 22-24. Специально к открытию шеф-пекарь проекта Максим Бабич сделал несколько новинок — скандинавскую слойку с кардамоном и сосиску в тесте, которая, обещает повар, «лучше, чем в детстве».
Меню «Футура кофе и выпечка» значительно меньше, чем во флагманском заведении, но в нем оставили, например, хумус из печеных перцев, гриль-чиз с пастрами, бриошь с мисо и два вида хлеба. Кроме кофейных напитков предлагают комбучу собственного приготовления.
Также к открытию бистро выпустило линейку мерча, в которую вошли экологичные термокружки объемом 350 мл из бамбукового волокна и куртки в трех размерах от М до XL.
|«Футура кофе и выпечка»
Адрес: Невский пр., 22-24
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