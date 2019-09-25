На Невском проспекте открылась вторая «Футура» с выпечкой и кофе

Команда бистро «Футура» открыла свою вторую точку в магазине «Республика» на Невском проспекте, 22-24. Специально к открытию шеф-пекарь проекта Максим Бабич сделал несколько новинок — скандинавскую слойку с кардамоном и сосиску в тесте, которая, обещает повар, «лучше, чем в детстве».

Меню «Футура кофе и выпечка» значительно меньше, чем во флагманском заведении, но в нем оставили, например, хумус из печеных перцев, гриль-чиз с пастрами, бриошь с мисо и два вида хлеба. Кроме кофейных напитков предлагают комбучу собственного приготовления.

Также к открытию бистро выпустило линейку мерча, в которую вошли экологичные термокружки объемом 350 мл из бамбукового волокна и куртки в трех размерах от М до XL.