В Озерном переулке открылся бар с итальянскими специалитетами La Prosciutteria
В Озерном переулке по соседству с улицей Радищева открылась La Prosciutteria. Проект запустили новички в ресторанной сфере Борис Тимчук и Анастасия Желковская, а кухню поставил шеф-повар пиццерии «Искра» Илья Воронов.
В основе меню — итальянские мясные деликатесы: вяленая ветчина прошутто, брезаола, коппа, мортаделла, салями и другие. Их в баре подают нарезанными на ручном слайсере, а также готовят по классическим итальянским рецептам.
Например, новичкам предлагают тальере — сеты из мяса, сыра и овощей (артишоков, оливок, помидоров и каперсов) на ясеневых досках в трех размерах M, L или XL.
Помимо этого в баре вам предложат антипасти и сэндвичи-панини со свежей чиабаттой. А отдельным блоком идут десерты — домашняя панакотта и тирамису.
В барной карте La Prosciutteria более двадцати вин, привезенных из разных регионов Италии — от Пьемонта до Сицилии, а также классические дижестивы — граппа, лимончелло и амаро — и крепкий кофе.
Визуальным оформлением бара занималась дизайнер Василиса Павлова, а барную стойку делал Николай Конашенок из Atelier Zubrowka. В целом же в «Прошуттерии» постарались создать атмосферу настоящей итальянской гостиной — со множеством деталей, разноцветными стульями и креслами. Один из главных элементов интерьера — красный ручной слайсер для мяса, который владельцы заведения привезли прямиком из Италии.
Официальное открытие La Prosciutteria пройдет в пятницу, 27 сентября.
|La Prosciutteria
Адрес: Озерной переулок, д.7
Узнать подробнее
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.