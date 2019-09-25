В Озерном переулке открылся бар с итальянскими специалитетами La Prosciutteria

В Озерном переулке по соседству с улицей Радищева открылась La Prosciutteria. Проект запустили новички в ресторанной сфере Борис Тимчук и Анастасия Желковская, а кухню поставил шеф-повар пиццерии «Искра» Илья Воронов.

В основе меню — итальянские мясные деликатесы: вяленая ветчина прошутто, брезаола, коппа, мортаделла, салями и другие. Их в баре подают нарезанными на ручном слайсере, а также готовят по классическим итальянским рецептам.

Например, новичкам предлагают тальере — сеты из мяса, сыра и овощей (артишоков, оливок, помидоров и каперсов) на ясеневых досках в трех размерах M, L или XL.