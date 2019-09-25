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В Озерном переулке открылся бар с итальянскими специалитетами La Prosciutteria

В Озерном переулке по соседству с улицей Радищева открылась La Prosciutteria. Проект запустили новички в ресторанной сфере Борис Тимчук и Анастасия Желковская, а кухню поставил шеф-повар пиццерии «Искра» Илья Воронов. 

В основе меню — итальянские мясные деликатесы: вяленая ветчина прошутто, брезаола, коппа, мортаделла, салями и другие. Их в баре подают нарезанными на ручном слайсере, а также готовят по классическим итальянским рецептам.

Например, новичкам предлагают тальере — сеты из мяса, сыра и овощей (артишоков, оливок, помидоров и каперсов) на ясеневых досках в трех размерах M, L или XL.

Помимо этого в баре вам предложат антипасти и сэндвичи-панини со свежей чиабаттой. А отдельным блоком идут десерты — домашняя панакотта и тирамису.

В барной карте La Prosciutteria более двадцати вин, привезенных из разных регионов Италии — от Пьемонта до Сицилии, а также классические дижестивы — граппа, лимончелло и амаро — и крепкий кофе.

Визуальным оформлением бара занималась дизайнер Василиса Павлова, а барную стойку делал Николай Конашенок из Atelier Zubrowka. В целом же в «Прошуттерии» постарались создать атмосферу настоящей итальянской гостиной — со множеством деталей, разноцветными стульями и креслами. Один из главных элементов интерьера — красный ручной слайсер для мяса, который владельцы заведения привезли прямиком из Италии.

Официальное открытие La Prosciutteria пройдет в пятницу, 27 сентября.

 

La Prosciutteria
Адрес: Озерной переулок, д.7
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