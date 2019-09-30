Главные открытия сентября: 11 новых кафе, баров и ресторанов
Рассказываем о самых заметных открытиях уходящего месяца.
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«Сад»
«Сад»
Масштабный ресторанный проект на Петроградской стороне от соучередительницы Vox Натальи Цыпленко, создательница ателье «Тверская 4» Анны Овчинниковой и тренера «Зенита» Сергея Семака. Главная местная достопримечательность – настоящий яблоневый сад, который команда разбила во внутреннем дворе. Кухню заведения поставил шеф-повар Дан Мирон, успевший поработать у мишленовского шефа Джейсона Атертона в Сингапуре, ресторане Gaggan Anand (четвертом в списке 50 лучших ресторанов S. Pellegrino) и Margarita bistro Глена Баллиса. В Петербурге Мирон работал с локальными хозяйствами и обратится к простым рецептам. Например, в меню можно найти северную треску на углях, цыпленка с лимоном и чесноком, кролика с мамалыгой и утку с апельсином и брокколи. Также в ресторане выпекают собственный хлеб, в том числе –картофельный с карамелизированным луком.
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«Сад»
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Green 28
Green 28
Новое паназиатское заведение на месте ресторана «Тайка» в доходном доме герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной. Концептуальная чистота прежнего проекта (еда как в Таиланде – из поставляемых самолетами аутентичных продуктов) оказалась не слишком востребованной, и новый совладелец Андрей Перцев (Litera G) постарался сделать место более универсальным: в меню появились специалитеты Китая и Вьетнама и даже – завтраки с классическими бенедиктами и сырниками.
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Green 28
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Ezo
Ezo
Кажется, путаницы не избежать: в Петербурге теперь целых два кафе с названием Ezo. Кроме японского изакая-барав Волынском переулке, теперь есть грузинская закусочная в «Бертгольд-Центре». Пока заведение представляет собой террасу с навесом и обогревателями, но с октября откроет зал в атриуме отеля «Гутенберг». В меню – грузинская классика, вроде сациви, харчо и кебабов, соседствует с экспериментальными блюдами: есть хачапури с томатами и шпинатом, хачапури-бургер и даже цезарь по-грузински с копченым сыром.
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Ezo
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Sababa
Sababa
Израильский бар на Большом проспекте Петроградской стороны с вином, долгими завтраками (до 17:00!), хумусом и шакшукой, который запустил идеолог коворкинга «Практик» Роман Шолк. Меню для Sababa придумали Евгения Данилова (Big Wine Freaks, Сoffee 22 и «Энди-кофе») и команда хумуссии «Мамэле», а винную карту — сомелье Ольга Борис из бара Zazazu и ресторана «Волна». Готовят классику израильской кухни (хумус на тхине, мягкий сыр лабане, шакшуку), а еще придумывают необычные интерпретации знакомых блюд — например, есть мини-пита с лососем, филе дорадо с запеченными корнеплодами и твист на популярный в Израиле десерт «Малаби».
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Sababa
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Tootsie
Tootsie
Владелец сети кофеен Cup’n’Cup Coffee Therapy Иван Кутурга запустил на Васильевском острове мясной ресторан Tootsie. Название и концепция нового заведения вдохновлены Тутси Томанез — известной питмастером из Техаса, которая в свои 84 года продолжает сама готовить мясо в смокере.Меню Tootsie стоит из семи разделов: коптильня, горячее, бургеры, пасты, салаты и супы. Посетителям предложат мясо на гриле (от брискета до ребер и колбасок), а также стейки, митболы в фирменном соусе, бургеры с рваной свининой, говяжьей котлетой или ростбифом и американские mac’n’cheese. В сеты для компаний помимо мяса войдут салат коул слоу, картофель фри, кукурузная сливочная каша, фасоль BBQ, огурцы, маринованный лук и перец халапеньо.
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Tootsie
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Oh, my dog
Oh, my dog
Петербургу давно не хватало хороших хот-догов и вот они появились: Егор Бурдин (мясная лавка «Страшный сон вегана» и магазины «Грядка») и Виктор Коновалов(производство мясных деликатесов Günters) запустили на улице Восстания небольшое кафе, где их делают сразу десять разных видов от классических и вегетарианских до авторских. Например, есть «Раша лимитед эдишн» с колбаской из свинины и говядины, солеными огурцами и соусом халапенью, «Винодерей» с бараньей колбаской, виноградом, сельдереем и кефирным соусом или Fake Crab с сурими из дорадо и креветок, свежим луком, икрой из водорослей нори, огурцами мучим и соусом васаби.
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Oh, my dog
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Lu.Co.
Lu.Co.
Бережное отношение к элементам советского дизайна – все еще не очень распространенная в Петербурге добродетель, а очень зря. Вот пример: хозяйке мини-сети киосков «Люди кофе» и совладелице дизайн-бюро Akme Ольге Кулиш досталось роскошное помещение магазина «Роспечать» на улице Маяковского с советскими алюминиевыми дверьми, мраморным полом и эффектной вывеской-лайтбоксом – и она решила не только все это сохранить и отреставрировать, но и сделала винтажные артефакты центральными элементами интерьера. Идти сюда, впрочем, стоит не только ради дизайна, в арсенале — фильтр-кофе и полный набор классических напитков на основе эспрессо, которые готовят на зерне класса спешелти, несколько классных домашних тортов, образцовый авокадо тост с яйцом пашот и лососем и почти наркотические булочки с кардамоном.
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Lu.Co.
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Red Steak & Wine
Red Steak & Wine
Легендарный стейк-хаус Эльдара Кабирова перезапустился в обновленном формате. Ресторан получил новый интерьер (за который отвечала Юлия Ивакина из архитектурного бюро DA), но главное новое меню. Теперь классические и альтернативные стейки соседствуют в нем с авторскими блюдами от шеф-повара бара «Пижоны» Константина Опескина: например, крудо из гребешка с персиком и лимонными цукатами, салатом с крабом, томатами и щучьей икрой и утиной ножкой конфи с персиками и малиной.
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Red Steak & Wine
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La Prosciutteria
La Prosciutteria
Атмосферный итальянский бар в Озерном переулке по соседству с улицей Радищева от рестораторов-новичков Бориса Тимчука и Анастасии Желковской. В основе меню (которое поставил шеф-повар пиццерии «Искра» Илья Воронов) — итальянские мясные деликатесы: вяленая ветчина прошутто, брезаола, коппа, мортаделла, салями и другие. Их в баре подают нарезанными на ручном слайсере, а также в составе закусок и сэндвичей. В барной карте La Prosciutteria более двадцати вин, привезенных из разных регионов Италии — от Пьемонта до Сицилии, а также классические дижестивы — граппа, лимончелло и амаро.
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La Prosciutteria
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«Футура кофе и выпечка»
«Футура кофе и выпечка»
Филиал мультиформатного бистро в книжном магазине «Республика» на Невском проспекте. Меню в корнере значительно меньше, чем во флагманском заведении, но перекусить есть чем. Предлагают хумус из печеных перцев, гриль-чиз с пастрами, бриошь с мисо, скандинавскую слойку с кардамоном и сосиску в тесте. Также здесь можно купить с собой хлеб, который выпекает шеф-пекарь проекта Максим Бабич, и попробовать самодельную комбучу.
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«Футура кофе и выпечка»
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Morskoj
Morskoj
Новый проект на улице Жуковского на месте ресторана «Курорты». Как и подсказывает название, основную ставку в заведении сделали на морепродукты, а еще – на демократичные цены и авторскую кулинарию. Кухню заведения возглавил шеф-повар Яков Ширяев (Crab Story, Made in China, Port): он готовит лепешку с сахалинской креветкой, мусс из скумбрии со свежеиспеченным хлебом, кукурузный суп с лечо из кукумарии, устриц-гриль с огуречной сальсой и холодец из краба с хреном. В барной карте представлена расширенная линейка белых вин: есть классика от Пино Гриджио до Шабли, есть биодинамика. Также подают азиатские соджу, байцзю и саке, а еще коктейли –классические и авторские – от шеф-бармена Константина Берлинца (Made in China).
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Morskoj
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