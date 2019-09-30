Главные открытия сентября: 11 новых кафе, баров и ресторанов

Lu.Co.

Бережное отношение к элементам советского дизайна – все еще не очень распространенная в Петербурге добродетель, а очень зря. Вот пример: хозяйке мини-сети киосков «Люди кофе» и совладелице дизайн-бюро Akme Ольге Кулиш досталось роскошное помещение магазина «Роспечать» на улице Маяковского с советскими алюминиевыми дверьми, мраморным полом и эффектной вывеской-лайтбоксом – и она решила не только все это сохранить и отреставрировать, но и сделала винтажные артефакты центральными элементами интерьера. Идти сюда, впрочем, стоит не только ради дизайна, в арсенале — фильтр-кофе и полный набор классических напитков на основе эспрессо, которые готовят на зерне класса спешелти, несколько классных домашних тортов, образцовый авокадо тост с яйцом пашот и лососем и почти наркотические булочки с кардамоном.