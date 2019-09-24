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Ginza Project откроет бистро «Бенедикт» у метро «Чернышевская»

В конце октября Ginza Project откроет напротив метро «Чернышевская» бистро «Бенедикт». Заведение появится на месте «Пышечки» по адресу пр. Чернышевского, 17.

В меню —  около 10 блюд, среди которых булочки с глазуньей, скрэмблом, котлетой из мраморной говядины, жареной вареной колбасой и беконом, а также пара салатов, куриный суп c лапшой и домашнее печенье с шоколадом. Также обещают базовое предложение за 90 рублей — булочку с яйцом и сыром чеддер. Из напитков в заведении будет представлена кофейная классика от эспрессо до капучино и апельсиновый сок. 

Средний чек в бистро не превысит 300 рублей. 

 

«Бенедикт»
Адрес: пр. Чернышевского, 17
   

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