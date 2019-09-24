Ginza Project откроет бистро «Бенедикт» у метро «Чернышевская»

В меню — около 10 блюд, среди которых булочки с глазуньей, скрэмблом, котлетой из мраморной говядины, жареной вареной колбасой и беконом, а также пара салатов, куриный суп c лапшой и домашнее печенье с шоколадом. Также обещают базовое предложение за 90 рублей — булочку с яйцом и сыром чеддер. Из напитков в заведении будет представлена кофейная классика от эспрессо до капучино и апельсиновый сок.

Средний чек в бистро не превысит 300 рублей.