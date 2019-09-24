На месте «Тайки» на Большой Зелениной открылся ресторан Green 28

В доходном доме герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной, 28 в помещении, где прежде располагался ресторан «Тайка» , заработал проект Green 28.

Новый ресторан на Петроградской стороне запустил совладелец грузинского ресторана Litera G Андрей Перцев. Основа меню — паназиатская кухня, в частности блюда Китая, Тайланда и Вьетнама. Также ежедневно с восьми утра и до четырех часов вечера подают завтраки — как классические бенедикты и сырники, так и смузи-боулы, и тосты с гуакамоле, скрэмблом и гранатом. За барную карту в Green 28 отвечает Денис Шитов совместно с бартнендерами из Bolshoybar, а кухню ставит молодой шеф-повар Алексей Наумов.

В интерьере нового заведения постарались создать иллюзию азиатских джунглей за счет использования крупных растений — живых бананов и пальм. Столешницы выполнены из досок и спилов деревьев.

Green 28 открыт ежедневно с восьми утра до полуночи, а по пятницам и субботам продлевает часы работы до часу ночи.