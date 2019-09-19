На улице Маяковского откроется кофейня «Фильтр»

На улице Маяковского, 16 на месте «Латтерии» запустится кофейня «Фильтр». Это будет уже четвертое заведение сети, работающее на зерне класса спешелти от обжарщиков Coffee Owl Roasters.

«Фильтр» на Московском проспекте

«Фильтр» на Московском проспекте

Из напитков в «Фильтре» — классика от эспрессо и фильтра до капучино и рафа, а курирует кофейный блок шеф-амбассадор Coffee Owl Roasters Вячеслав Асмус. Также здесь можно заказать чай, смузи, фреши или милкшейки. Есть и еда — тост с авокадо, гранола, сэндвичи, десерты и свежая выпечка. Средний чек с едой и напитками составляет 350 рублей.

За визуальное оформление всех кофеен сети отвечает Ася Баранова — она же делала дизайн для кофейни и винного бара Nude в Москве. Открытие «Фильтра» на улице Маяковского запланировано на конец сентября. «Фильтр»

Адрес: ул. Маяковского, 16

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